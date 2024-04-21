白天遊玩晚上看表演 「演唱會特種兵」打開文旅新模式

這屆年輕人又打開了文旅消費新方式，其中趕行程看演唱會就是其一。(取材自新華網)

中國現在有越來越多年輕人利用周末或小長假，來一場說走就走的演唱會之旅，這樣也帶動了交通、食宿、景區等在內的文旅鏈條，為文旅市場又添一把火。

新華網報導，近期「年輕人熱中做演唱會特種兵」等話題不斷衝上熱搜，周五下班直奔機場，周末白天遊玩，晚上看演唱會，周一趕凌晨5點高鐵，8點回公司打卡。「每次來看演唱會只有兩三天時間，但並不影響我去博物館 、商業街參觀遊玩。」像這樣圍繞演唱會密集設計旅程的人不在少數，人們在感受演唱會現場的激情和快樂之餘，也有機會體驗當地人文風情，可謂一次出行，兩份快樂。

有人說，演唱會是一種「情緒消費」，消費者買的是情緒價值。近年來這類情緒消費不斷敲動人們的心弦，從演出市場到電影票房，從城市「陪拍」到「搭子社交」，差異化的旅程體驗、情緒解壓與精神同頻、親切又不失邊界感的情感共鳴，都帶動當地文旅消費爆火。

據報導，中國演出行業協會數據顯示，去年中國大型演唱會票房創146億元人民幣新高，萬人以上的演唱會場次數較2019年增長三倍，近5成觀眾跨省奔赴現場。尤其是三四線城市，以演唱會為圓心，以交通、食宿、景區等產業鏈條為半徑，帶動了當地消費。

辦好一場演唱會固然重要，但通過演唱會留住一群人更值得追求，這就需要城市練好內功，順應市場，敏銳捕捉消費趨勢，擁抱新的商機，例如挖掘更多新業態，像是沉浸式的演藝、充滿創意的消費場景等，為消費者提供可持續的特色體驗，這樣才能在喧囂熱鬧後，獲得消費者長久的青睞。