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五一假少、票難搶、候補難 網譏：在12306存錢

中國新聞組／北京21日電

中國五一勞動節假期將屆，大批民眾仍為買不到火車票所苦，尤其是短程票更難搶，不少網友抱怨「搶票難」、「候補難」、「搶票即候補！妥妥的在12306存錢了」，相關話題也衝上微博熱搜。除了買不到火車票，官方為拚消費而對五一實施的調休制也引來廣大網友抱怨，官媒發文力挺調休，反招致一面倒批評周休二日都沒落實，「放不起別放」。

據中國青年網報導，「12306存錢」話題連兩日登上熱搜，網友紛紛吐槽「搶票難」、「候補難」。其中有網友表示，「搶票即候補！妥妥的在12306存錢了」、「存了3000多元了，四個人兩天的候補，莫辜負人」。也有人調侃稱，「建議成立候補車票基金，候補不到的時間裡拿去做逆回購」。

鐵路客戶服務中心（俗稱12306網站）對此回應稱，「話題中的『存錢』，這個錢是系統『存』的，後續很多也會退還給旅客」、「搶不到票、候補不到也沒有其他辦法」。至於五一小長假期間的線路尤其是熱門線路是否會增開列車，客服表示，不一定所有線路都會增開，前提是有空餘的車廂。國鐵集團客運部負責人則建議錯峰出行，也可選擇候補購票、中轉換乘增加購票成功率。

另外，中央社報導，為了拚消費，中國排定今年五一勞動節連放五天，但真正放假只有一天，其中有兩天是調休，兩天例休，連日來引發廣大網友抱怨。

國務院辦公廳去年10月25日下發通知，排定2024年五一勞動節連假為5月1日（周三）至5月5日（周日）放假調休，共五天；4月28日（周日）、5月11日（周六）改為上班。

隨著五一假期臨近，近期在社群平台，「五一其實只放一天」衝上熱搜榜。不少網友吐槽，清明與五一調休後，「湊假」模式下，連續幾周「雙休」都變成了「單休」，連假前後上了三個「六天班」，「調休一時爽，節前節後累斷腸」。

官媒中央廣電總台「中國之聲」發文稱，「總體而言，調休比不調休好，而且是不得不調。」反而招致網友一面倒批評官方，「雙休（周休二日）都沒落實」、「放不起別放。大家都累。調休是雪上加霜。」

勞動節 周休 國務院

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