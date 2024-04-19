上海小學生科創賽獲獎作品被指達碩博水平 主辦方：專人核實

學生們在大賽外的展牌前合影。（取材自南方都市報）

第39屆上海市青少年科技創新大賽的一等獎作品，近日引發關注。有網民質疑，該作品「基於蒙特卡洛（又譯蒙地卡羅）算法的校門口便捷停車位的研究」其所使用的「蒙特卡洛算法」過於高深，已達碩博等級，很難相信是小學生所做。知情人士則稱是為博取評審專家眼球，才約定俗成套上高大上的研究名稱，實際並不難。主辦方表示，已有專人跟進核實。

南方都市報報導，上海市青少年科技創新大賽創辦於1982年，現已成為面向全市中小學生開展規模最大、層次最高的青少年科技教育活動。第39屆上海市青少年科技創新大賽共收到1萬5791份申報材料，3月17日大賽閉幕，評選出青少年科技創新成果等獎項。

近日，關於該賽事部分獲獎作品名單的截圖在網上流傳。有網友認為按照名單所示，一些中小學生的知識結構和創造成果已經達到碩博水平。甚至有博主稱，大賽一等獎獲獎項目「蒙特卡洛算法」是自己當年考博的專業題。

該賽事部分獲獎作品名單。（取材自南方都市報）

據網傳獲獎名單截圖，在大賽的青少年科技創意板塊，「基於蒙特卡洛算法的校門口便捷停車位的研究」獲一等獎，作者是來自浦東新區某小學的學生。

上述小學知情人士透露，獲獎學生現在是小學高年級，獲獎作品是在創意板塊，「它只是個創意，就是大概了解蒙特卡洛算法的原理後，覺得對校門口車輛管理有用，據此進行設想，寫成五六百字的文章去參加評比」。

對於蒙特卡洛算法是否超出小學生認知範圍的疑問，該知情人士回應稱，「有些東西聽上去很高深，但其原理、基本規則其實並不難。只是現在參加比賽，你寫的題目太直白，評審專家可能會覺得層次比較低一些，因此很多題目約定俗成套上去高大上的名詞。在整個過程中，點子想法肯定是出自學生，家長和老師起到的只是輔導及幫助提高完善的作用」。

對此，上海市科學技術協會工作人員表示，對於近期網上的質疑聲音，已有專人處理。

中小學生科創比賽獲獎引來爭議並非首次。2020年7月，一項名為「C10orf67在結直腸癌發生發展中的功能與機制研究」獲獎作品，遭質疑這個專業性較強的科研項目完成人竟然是一名小學六年級學生。後經專家組認定，該項目研究報告的專業程度超出了作者認知水平和寫作能力，不可能由作者本人獨立撰寫，「小學生研究癌症 論文」一等獎被撤銷。