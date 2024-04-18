86歲范曾宣布4婚 首曝奢華聚餐 小50歲妻坐這位置 盡顯派頭

網傳徐萌外出行頭驚人，手上還拎著高檔皮包。（取材自微博）

中國知名書畫家范曾日前突然宣布梅開四度，以86歲高齡迎娶小他50多歲的貌美女主播徐萌，引起全網嘩然。近日友人曬出疑似范曾婚後在家聚餐的畫面，眾人一起恭喜范曾和徐萌喜結連理，而有自媒體則關注照片中徐萌坐在主位，盡顯女主人範兒，此次也意外曝光兩人婚後奢侈生活。

綜合媒體報導，在范曾官宣結婚後，有網友曬出聚餐的畫面配文：祝福范曾先生。畫面中，范曾身穿白色中式大褂坐在一長桌的主位，兩側的賓客有男有女，大都是年輕一輩。看周遭環境布置應該是家宴。

坐在范曾的對面，是他的新婚妻子徐萌，徐萌和范曾一樣坐在主位，她盤起頭髮，烏黑亮麗，雖然被椅子擋住了，但也能感受到她腰桿挺得筆直，有種當家主母的風範。

另外，友人還曬出范曾和徐萌的甜蜜日常，曝光了徐萌的奢侈生活。

據悉，徐萌是90後，之前是交通廣播主持人，平時造型以年輕時髦為主，嫁給范曾後，穿衣打扮發生變化，開始以成熟穩重為主；另外，她也清空所有社群平台，專心照顧范曾。

隨著更多照片曝光，從這些照片中可見徐萌婚後的奢侈生活。一般兩人照片，都是范曾坐著，徐萌站在一旁，安靜做一個助理和賢妻的模樣。可徐萌全身上下的行頭價格不斐。

一張范曾坐在紅色沙發上，手裡拿著雪茄，一身中式大褂。徐萌站在她身後，穿著一件白色T恤的照片。徐萌單單這一件T恤就價格2000多元（人民幣，下同）。

另一張她現身畫展的一身穿搭更是不菲，一件棕色連身裙，提著一個名牌包。這件洋裝將近6000元，她提著的包包是愛馬仕，價值約15萬。

據指出，范曾對徐萌很大方，剛認識時就送了一輛法拉利。