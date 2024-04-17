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極越汽車員工買小米SU7被炒 公司：違反競業協議

中國新聞組／北京17日電
大姚Tok(右)自曝買完小米SU7後被極越汽車辭退。(取材自微博)
大姚Tok(右)自曝買完小米SU7後被極越汽車辭退。(取材自微博)

一位網名為「大姚Tok」的部落客在公開管道上表示，他是極越汽車員工，因為購買小米SU7創始版而被公司強制辭退，公司也未支付賠償金，開除他的理由是違反競業協議；極越則表示，上述員工是因為嚴重違反公司規定而被解除勞動關係。

影音來源：YouTube

第一財經報導，根據上述部落客以往發布的內容，他在4月3日提了小米SU7創始版，並參加了小米汽車在北京亦莊工廠舉辦的首批交付儀式。極越方面稱，該員工是極越社群媒體崗位的營運人員，卻以自己個人名義在全社交平台開設矩陣帳號，大肆宣傳友商小米SU7的產品，時間長達三個月，違反勞動合約規定的「不從事與公司競爭業務」的條款。

報導指出，極越方面又指，該員工在職期間無故請假，並透過編造虛假理由不到崗，存在嚴重曠工行為，違反公司的勞動紀律。據悉，小米SU7產品首批交貨當天，員工無故曠工前往現場取車。最後，該員工個人社群帳號許多影片訊息的發布時間都是工作時間，擾亂了公司的工作秩序和紀律。

報導稱，極越的前身是集度汽車，後者是百度與吉利汽車在2021年1月共同成立的汽車品牌，並在2022年6月發布了首款概念車ROBO-01。2023年8月，集度汽車更名為極越，相應的，集度ROBO-01也變成了極越01。

極越01在去年10月底正式上市後，銷售表現不佳，公開數據顯示，極越01在上市後的近半年內，累計銷售量也僅2300餘輛。

大姚Tok自曝買完小米SU7後被極越汽車辭退。(取材自微博)
大姚Tok自曝買完小米SU7後被極越汽車辭退。(取材自微博)

小米 概念車 百度

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