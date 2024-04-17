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中國首季GDP增5.3% 超市場預期 房地產仍拖累經濟

中國新聞組／北京17日電
北京工人在建築工地外等車。(美聯社)
北京工人在建築工地外等車。(美聯社)

中國國家統計局16日公布，今年第1季國內生產毛額（GDP）年增5.3%，為三季以來最高，且高於市場預期。據統計，拉動增長的三駕馬車之一「消費零售」年增3.1%，遠遜預期4.6%，官方強調，後續財政政策仍將發力擴內需。首季GDP成績雖好，但細看各個部分，房地產依然拖累整體經濟，出口則展現出強勁的修復力。

國家統計局公布第1季國民經濟運行，據統計，首季GDP為人民幣29.6兆元(約4兆美元)，年增5.3%，季增1.6%。至於「三駕馬車」的消費品零售總額年增3.1%、規模以上工業增加值年增4.5%、固定資產投資年增4.5%。

中國國家統計局副局長盛來運表示，第一季國民經濟開局良好，人行降準、LPR降息，加上「以舊換新」政策效應不斷顯現，生產需求穩中有升，就業物價總體穩定，國民經濟延續回升向好態勢。

盛來運指出，外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升，經濟穩定向好基礎尚不牢固。「消費的恢復不如生產，而且中小微企業的恢復不如大企業，所以經濟恢復存在一個明顯的不平衡性。」他表示，下階段，要積極培育發展「新質生產力」，加大宏觀政策實施力度，切實增強經濟活力、防範化解風險、改善社會預期，鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，第一季經濟「開門紅」背後主要有三個因素：一是前期降準、貸款市場報價利率（LPR）降息相繼落地，以及近期政策面啟動大規模設備更新和耐用消費品「以舊換新」等效果逐步顯現。其次是以服務消費和製造業投資較快增長；三是海外需求也在整體回暖。

由於製造業表現強勁，外資機構近期上調對今年中國經濟增長預測。高盛宏觀經濟團隊將中國2024年全年GDP增速預測從前值的4.8%上修至5%。

BBC則引述分析指出，高盛研究部一周前上調對中國一季度經濟數據的預測，從前值4.5%上調至5.0%。但當局公布的數據為5.3%，超過各個機構的預測。

作為拉動經濟「三駕馬車」之一的投資，主要分為基礎設施投資、製造業投資增長、房地產開發投資，三者增長分別為6.5%、9.9%、-9.5%。在許多宏觀數據中，中國房市危機是最受關注的議題。但數據顯示，全中國新建商品房銷售面積22668萬平方米，同比下降19.4%；新建商品房銷售額2兆1355億元，下降27.6%。

此外，超乎預期的GDP成長率卻仍讓股民愁容滿面。就在國統局公布數據當日，股市大跌，超過700檔股票跌停，美國之音引述分析稱，這是市場對官方經濟數據投下的不信任票。

滬、深、京三大股市16日走跌的個股約5100支，其中，近1300支個股的跌幅逾9%，近300支個股更跌超11%。部分微博網友形容這波跌勢為「千股跌停」、「血流成河」。

中國今年第1季GDP年增5.3%，三季以來最高。圖為上汽集團旗下MG汽車生產線。...
中國今年第1季GDP年增5.3%，三季以來最高。圖為上汽集團旗下MG汽車生產線。（新華社）

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