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中國經濟收縮「窮人買不起 中產不敢買」 社會消費恐下沉

1平米100萬人民幣 上海巨鹿路英式老洋房賣出新高價

中國新聞組／北京16日電
巨鹿路880號。(取材自澎湃新聞)
巨鹿路880號。(取材自澎湃新聞)

上海靜安區巨鹿路的一套花園洋房近日以總價約3.1億元(人民幣，下同，約4288.2萬美元)售出，產證面積約307平方米，占地面積約557平方米(含地下室95.53平方米)，成交單價約100.9萬元/平方米，創下新高。

第一財經報導，成交的老洋房位於巨鹿路880號，為英式花園住宅，磚木結構，1930年建造，周圍的建築群從868號至892號共12幢，出自國際知名建築設計師鄔達克(Ladislav Hudec)之手，國際飯店、武康大樓、大光明電影院等均出自他手，這套洋房是他自立門戶後的首個項目。

此前上海豪宅單價「天花板」是2021年10月成交的華山路889號，單價75萬元/平方公尺，房源由889、891號組成，面積高達1131平方米，原為永安集團旗下永安紡織印染公司總經理郭棣活的宅邸。

報導稱，多名上海豪宅仲介業者表示，在上海市場上產權明晰、可自由交易的獨棟老洋房屈指可數，這是筆真實成交。有消息稱，該筆交易的仲介佣金可能高達900萬。

目前尚無巨鹿路上其他老洋房的交易紀錄。受訪的業內人士表示，這類老洋房產品，供給太少，而且都是超大宗交易，由於其地段、品相、花園、歷史背景和文化底蘊、稀缺性和收藏價值，通常是一房一價，整體而言，可對比性和參考性較弱。

根據克而瑞研究中心統計，從上海二手豪宅的成交情況來看，老洋房占比約三成，單價普遍在20萬元/平方米以上，但單價超60萬元/平方米的仍是個例。

報導稱，近來的上海豪宅市場火熱異常。克而瑞統計顯示，從成交情況來看，今年截至2024年4月10日，上海總價2000萬元以上高端住宅已成交1271套；其中內環內共成交1014套，而過去十年間，上海總價2000萬元以上高端住宅平均每年賣約1195套。

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