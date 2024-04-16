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中國經濟收縮「窮人買不起 中產不敢買」 社會消費恐下沉

嫌兒子花138元剪髮太貴 媽殺價24元不成 竟翻臉走人

中國新聞組／綜合報導
山東青島一位理髮師指控，一名母親陪兒子到店裡剪髮，剪完後對方卻抱怨費用太貴，不付錢便走了。(影片截圖)
山東青島一位理髮師指控，一名母親陪兒子到店裡剪髮，剪完後對方卻抱怨費用太貴，不付錢便走了。(影片截圖)

山東一名母親本月13日帶孩子到理髮店剪頭髮，剪完後理髮師向其收費138元人民幣（約19美元），母親覺得太貴而與理髮師爆發衝突，即使理髮師表示支付團購價88元（約12美元）即可，這名母親依舊聲稱錢不夠，僅能接受支付24元（約3美元），不料最終卻反悔直接帶兒子離開，完全沒付錢。

髮型師稱，他為孩子服務了30至40分鐘，卻一毛錢都沒收到；店裡有公開價目表，自己為其服務了大半小時，覺得很委屈。

對此，有網友表示是否在男孩剪髮前先告知價格是關鍵，「給小孩理髮，收138也太黑了。再說，還沒有事先告知價格，這是店家的錯」、「關鍵你這價格表那麼小放在櫃檯誰能注意看了，這麼貴你應該提前告知吧」、「明碼標價不能作為漫天要價的理由和藉口，告知顧客價格是服務義務」。

不過該母親的行為也受到廣大網友譴責，「給孩子樹立的榜樣不好」、「剪霸王頭啊」、「只要是明碼標價那就沒問題，沒有不付錢的道理」、「去消費，事先不問價格的嗎」。

極目新聞報導，城陽區市場監管局工作人員15日稱，已到涉事理髮店內檢查，該店證照齊全，有明碼標價，暫未發現有違法行為。店員也表示不會再追究款項，希望事態平息。

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