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「遇野人跑得快」 神農架招動物觀察員 百人報名

中國新聞組╱北京13日電
湖北神農架景區招募動物觀察員，要求「身體好，遇見野人跑得快」。(取材自微博)
湖北神農架景區招募動物觀察員，要求「身體好，遇見野人跑得快」。(取材自微博)

湖北神農架景區近日發布一則動物觀察員招募，因要求「身體好，遇見野人跑得快」引發網友關注。據悉，該職位內容為觀察及救助景區內的動物，工作周期三個月，月薪人民幣6000元(約831美元)，目前已有近100人報名，男生較多。

來源：YouTube

北京青年報報導，神農架景區招募三名動物觀察員，要求身體好，遇見野人跑得快，在3000米海拔無高原反應；愛分享，在新媒體平台分享自己觀察動物和數星星的情況；善交流，能及時回覆網友評論，會玩梗。

此次招募採線上報名，應徵者在個人帳號發布一條風景或動物相關原創視頻，需體現創作者的剪輯和文案能力，景區將篩選出30名候選人，之後邀請候選人到神農架面試。

報導說，神農架景區的野人之謎為景區添了許多神祕感，在這裡工作是否真的能遇到野人？景區表示：「野人可遇不可求。」

網友紛紛在評論區留言，有人說「都別搶，讓我來，我和當地野人認識」，有人調侃「萬一沒跑過被野人抓走，會給家屬補償嗎？」神農架景區回覆「不會的，我們會全力以赴搜救你」，還有人關心「被野生動物打算工傷嗎」，景區回覆「看誰先動手」。

此外，還有各種爆笑留言，如「確定只需要比野人跑得快？可是視頻一打開是熊哎」、「跑得過野人的不多見，這6000不好拿」、「跑得比其他同事快也能行吧」、「野人百米時速多少啊」、「野人是不是上一任同事」。

湖北神農架景區招募動物觀察員，要求「身體好，遇見野人跑得快」。(取材自南國早報／...
湖北神農架景區招募動物觀察員，要求「身體好，遇見野人跑得快」。(取材自南國早報／受訪者供圖)

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