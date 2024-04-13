我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美日菲峰會引中強烈反彈 學者：中在南海對菲會更強勢

基努李維傳結婚喜訊 自家豪宅娶藝術家女友

中國第一人 19歲「唐氏女孩」學會變川劇8張臉譜 現正學吐火

中國新聞組／北京13日電
殷秋華和老師林春在舞台上。（取材自封面新聞／受訪者供圖）
殷秋華和老師林春在舞台上。（取材自封面新聞／受訪者供圖）

近日，一個來自四川的唐氏女孩表演變臉絕技，受到全網關注。19歲的殷秋華，是南充市特殊教育學校家政服務專業學生，也是川劇變臉學員、演員。剛出生6個月，殷秋華就被診斷出唐氏綜合症，母親趙海英帶她四處求醫，也拜師川劇老師林春，從基本功練起，每個動作掰碎了學習，如今她已會變8張臉譜，並多次獲邀約表演，是全國唐氏變臉「第一人」。

據封面新聞報導，患有先天性腦癱和唐氏綜合症的殷秋華，兩年半以前，還沒接觸到川劇，現在，她已是小學校園裡非遺文化課程上的「小助教」，被小朋友們稱為「唐寶姐姐」。

唐氏綜合症是一種染色體疾病，主要症狀包括智能落後、特殊面容及生長發育遲緩，同時可能伴有多種畸形，目前尚無特效療法。從小，母親趙海英教她生活自理，帶她四處求醫，還希望能讓她掌握一門技術，能有個獨立的謀生能力，於是帶著她外出看世界，從7歲起接觸小提琴、拉丁舞、民族舞。

「幾乎是跑遍了我們縣城所有的青少年培訓班，要麼是她根本理解不了，要麼是一起上課的小朋友很難接受這個特殊學生打亂教學，要麼是老師無法和小秋華交流。」趙海英說，直到2022年，一次偶然的機會，殷秋華接觸到川劇，趙海英看到了女兒眼裡迸發出的喜愛。多番打聽後帶女兒拜師蓬安縣文化館的川劇老師林春。

殷秋華在家練習吐火。（取材自華西都市報）
殷秋華在家練習吐火。（取材自華西都市報）

林春說，殷秋華眼神裡的光芒，打動了林春。但「要怎麼教小唐寶，一開始對我也是挑戰。訓練，不是聲、台、形、表，更多時候是在教她認字、說話表達和理解，一點點拆分開來教。既然學了，我們就幫助她教她學到位。別的孩子一分鐘，那我們就花10分鐘甚至一天、一周。」

林春回憶，一開始也有過近乎「崩潰」的時候。殷秋華幾乎無法用語言交流，只能一次次示範，一次次糾正。為了配合女兒的訓練，57歲的趙海英也跟著一起學，在家陪練。「最開始的一年，幾乎每天都訓練6到8小時。」林春說，家長和老師都心疼到不行，是殷秋華「練會了就笑開花，每一次學會一樣東西就嘚瑟的小表情，支撐我們走過了最艱難的第一年。」

殷秋華和老師林春正在教小朋友學習川劇。（取材自華西都市報）
殷秋華和老師林春正在教小朋友學習川劇。（取材自華西都市報）

掌握了基本功後，林春開始帶秋華嘗試完整的表演。第一次登台是在南充市區的一個公眾文化廣場，「小秋華在掌聲中上台下台，我和她媽媽在舞台下，幾乎淚奔。」現在，大大小小的舞台，殷秋華已登上了幾十次。

舞台和掌聲，讓殷秋華愈來愈自信。她已經會變8張臉譜，1張回臉。還正在學習川劇吐火。殷秋華變臉的視頻也被文藝界很多業內人士關注到，也有人聯繫林春，邀約表演。林春說，「小秋華身上，讓我們看到唐氏寶寶，在川劇文化學習上的潛力。」

上一則

中國購屋者買房補貼等1年沒進帳 官回：請耐心

下一則

香港中學文憑考試 岳陽樓記、第九味讓考生好想哭

延伸閱讀

放屁次數太多 何時該擔心？

放屁次數太多 何時該擔心？
紐約中國旗袍會「民風韻律」專場歌舞 14日獻演

紐約中國旗袍會「民風韻律」專場歌舞 14日獻演
趙佳怡「矽谷迷局」 新創人故事 「冒名頂替綜合症」 成靈感來源

趙佳怡「矽谷迷局」 新創人故事 「冒名頂替綜合症」 成靈感來源
唯藝舞蹈藝術中心，舉辦盛大首屆展演

唯藝舞蹈藝術中心，舉辦盛大首屆展演

熱門新聞

一名女子坐在高合電動車HiPhi X駕駛座上使用按摩棒的照片在網上瘋傳，引發網民質疑高合汽車後台洩露車主隱私。(視頻截圖)

高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳

2024-04-11 07:30
徐萌看范曾作畫照片。（取材自鳳凰網）

86歲書畫大師范曾再婚 娶36歲「中國第一黃金身材」模特？

2024-04-11 00:39
中國商飛前往越南及馬來西亞等地，相信有望在東盟國家收穫首份C919海外訂單。(新華社資料照片)

中國商飛東南亞拓市場 英媒：C919料首獲海外訂單

2024-04-04 02:10
華爾街日報中文網8日報導，中國為扭轉經濟前景，正將廉價商品運送到全球各個角落，這是繼20多年前中國衝擊全球製造業之後，又一次規模數以兆美元計的考驗，「中國衝擊2.0」來了。（新華社）

「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮

2024-04-08 09:55
實探小米汽車工廠， 供應商稱已收到要求提升配件產能的郵件。(取材自每日經濟新聞)

「雷軍擔心的事發生了」 實探小米車廠：日產能不足300輛

2024-04-04 02:27
女子稱因為長得可愛被醫師強吻。（視頻截圖）

妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」

2024-04-06 09:30

超人氣

更多 >
布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔

布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔
體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它

體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它
18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了

18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了
辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取

辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取
修剪植物好幫手 平價迷你電鋸萬人喊讚

修剪植物好幫手 平價迷你電鋸萬人喊讚