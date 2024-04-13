中國第一人 19歲「唐氏女孩」學會變川劇8張臉譜 現正學吐火

殷秋華和老師林春在舞台上。（取材自封面新聞／受訪者供圖）

近日，一個來自四川的唐氏女孩表演變臉絕技，受到全網關注。19歲的殷秋華，是南充市特殊教育學校家政服務專業學生，也是川劇變臉學員、演員。剛出生6個月，殷秋華就被診斷出唐氏綜合症，母親趙海英帶她四處求醫，也拜師川劇老師林春，從基本功練起，每個動作掰碎了學習，如今她已會變8張臉譜，並多次獲邀約表演，是全國唐氏變臉「第一人」。

據封面新聞報導，患有先天性腦癱和唐氏綜合症的殷秋華，兩年半以前，還沒接觸到川劇，現在，她已是小學校園裡非遺文化課程上的「小助教」，被小朋友們稱為「唐寶姐姐」。

唐氏綜合症是一種染色體疾病，主要症狀包括智能落後、特殊面容及生長發育遲緩，同時可能伴有多種畸形，目前尚無特效療法。從小，母親趙海英教她生活自理，帶她四處求醫，還希望能讓她掌握一門技術，能有個獨立的謀生能力，於是帶著她外出看世界，從7歲起接觸小提琴、拉丁舞、民族舞。

「幾乎是跑遍了我們縣城所有的青少年培訓班，要麼是她根本理解不了，要麼是一起上課的小朋友很難接受這個特殊學生打亂教學，要麼是老師無法和小秋華交流。」趙海英說，直到2022年，一次偶然的機會，殷秋華接觸到川劇，趙海英看到了女兒眼裡迸發出的喜愛。多番打聽後帶女兒拜師蓬安縣文化館的川劇老師林春。

殷秋華在家練習吐火。（取材自華西都市報）

林春說，殷秋華眼神裡的光芒，打動了林春。但「要怎麼教小唐寶，一開始對我也是挑戰。訓練，不是聲、台、形、表，更多時候是在教她認字、說話表達和理解，一點點拆分開來教。既然學了，我們就幫助她教她學到位。別的孩子一分鐘，那我們就花10分鐘甚至一天、一周。」

林春回憶，一開始也有過近乎「崩潰」的時候。殷秋華幾乎無法用語言交流，只能一次次示範，一次次糾正。為了配合女兒的訓練，57歲的趙海英也跟著一起學，在家陪練。「最開始的一年，幾乎每天都訓練6到8小時。」林春說，家長和老師都心疼到不行，是殷秋華「練會了就笑開花，每一次學會一樣東西就嘚瑟的小表情，支撐我們走過了最艱難的第一年。」

殷秋華和老師林春正在教小朋友學習川劇。（取材自華西都市報）

掌握了基本功後，林春開始帶秋華嘗試完整的表演。第一次登台是在南充市區的一個公眾文化廣場，「小秋華在掌聲中上台下台，我和她媽媽在舞台下，幾乎淚奔。」現在，大大小小的舞台，殷秋華已登上了幾十次。

舞台和掌聲，讓殷秋華愈來愈自信。她已經會變8張臉譜，1張回臉。還正在學習川劇吐火。殷秋華變臉的視頻也被文藝界很多業內人士關注到，也有人聯繫林春，邀約表演。林春說，「小秋華身上，讓我們看到唐氏寶寶，在川劇文化學習上的潛力。」