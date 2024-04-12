維權風波落幕？92歲教授趙德馨論文 知網重新上架

中南財經政法大學退休教授趙德馨。（取材自長江日報資料圖）

現年92歲、中南財經政法大學退休 教授趙德馨的100多篇論文已在知網重新上架，此前他因狀告知網，論文被下架。

長江日報報導，趙德馨是中國著名的經濟史學家，他退休後仍筆耕不輟，90歲時出版140萬字「中國經濟史大辭典」。

「把我100多篇文章收錄（到）數據庫，還通過電腦、手機這些端口來傳播，不僅不告訴我，讀者包括我自己下載還要付費，我本人卻從沒拿到過一分錢稿費。」趙德馨狀告知網維權後，他的100多篇論文被知網下架。

知網經過多年發展，已成為中國最具市場影響力的學術文獻數字化服務平台，高校師生做科研常常要用到知網。

據報導，趙德馨曾表示，「對我個人來說是維權，但是對於整個國家在知識產權保護層面來說，它是個大事。」他說，作者的知識成果得不到應有的尊重，這是不合理的，這是個很嚴重的問題，必須解決。

2022年12月26日，國家市場監督管理總局對知網濫用市場支配地位實施壟斷行為作出行政處罰，罰款8760萬元（人民幣，下同，約1210萬美元），責令知網停止違法行為。當天，知網公布五個方面共15項整改措施。2023年9月1日，國家網信辦對知網依法作出網絡安全審查相關行政處罰，罰款5000萬元（約690.8萬美元），責令知網停止違法處理個人信息行為。