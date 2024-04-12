武大官宣「雷軍班」專攻電腦招30人 100%保研

武漢大學發文宣布開設雷軍班。（取材自澎湃新聞）

武漢 大學官微昨發布，為推動拔尖創新人才培養綜合改革，加強高層次應用型專門人才培養，武漢大學將開展電腦科學與技術試驗班多元化培養試點。今年於電腦學院新設「雷軍班」，計畫招收30人。

財聯社報導，該班目的在培養具備電腦全端工程能力與企業家創新創業品質的領軍人才。為此，學校將進行具有特色的多元化培養。

武漢大學表示，將為「雷軍班」配備最優師資力量，實行小班教學，學生入學後即可結合自身發展規畫，從學院優選導師庫中選擇學業導師。「雷軍班」學生可本碩博自主定製，百分之百具備保研資格，本博貫通年限六到八年。

學生能優先赴龍頭企業實習，專項經費支持百分之百參加國外研修、遊學及學術會議。除學校、學院相應階段獎助學金資助外，還有雷軍獎助學金。

武漢大學表示，圍繞電腦領域全端工程能力與創新創業能力培養，與小米 等大陸龍頭企業進行深度校企合作，引進龍頭企業網路思維方法論與產業前沿軟硬體系統設計等優秀課程，針對產業第一線技術研發課題進行高水準科研訓練及工程實踐，培養兼具優異工程研發能力及卓越創新創業能力的領軍人才。

小米集團董事長雷軍1991年畢業於武漢大學，去年武漢大學130周年校慶時，雷軍捐贈人民幣13億元（約1.8億美元）。