業主購入半年損失30萬氣到失控 武漢開發商：不降價哪賣得動？

武漢城市建築。 （取材自每日經濟新聞）

為刺激房市，開發商和中介近兩年大幅降價銷售，已引發多個建案業主維權。近日，中國電建地產武漢 瀧悅長安就因打折促銷還送車位，前期業主不堪半年就損失至少30萬元（人民幣，下同，約4.14萬美元），氣到情緒失控，怒砸了售樓部。業內人士也叫苦說，房市低迷下，「不降價，房子哪還賣得動」。

據每日經濟新聞報導，日前，一段電建地產武漢瀧悅長安業主因不滿打折促銷而怒砸售樓部的視頻在網路上流傳。武漢電建地產·瀧悅長安項目一渠道經紀人張宇（化名）表示，清明節期間，項目確實採取了一些促銷措施，此前銷售價格1.7萬到1.8萬元/平方米，活動價則在1.45萬至1.5萬元/平方米，同時還贈送車位。

「前兩天確實有業主因為項目降價把售樓部給砸了，業主當時就被警察帶走了，現在售樓部正常開放，項目也正常銷售。」張宇說，「當時她購入的價格應該是在1.7萬元/平方米左右。」「目前開發商還在協商解決，但還沒有給出明確的解決方案。」

業主許樂（化名）表示，該項目有一部分業主在2023年下半年購入，當時單價約1.7萬元/平方米，最高的可能達到1.8萬元/平方米，但現在單價1.4萬到1.5萬元/平方米，以1套116平方米的房子來算，只大半年時間，就至少損失了約30萬元。

據武房通小程序，瀧悅長安項目布局了電建地產最高端產品「瀧悅系」，打造武漢第一個未來社區。總戶數727套，備案均價26137元/平方米，該項目4號樓開盤已10個月，目前已售37套，還剩570套住宅可售。張宇透露，上周末其成交的一套116平方米套三，優惠後總價164萬元，單價約1.41萬元/平方米。

對於項目為何大幅降價，武漢一業內人士說，目前項目周邊的漢陽首府毛坯價格在1.5萬到1.55萬元/平方米，旭輝半島精裝價格1.5萬元/平方米左右，「在這種市場情況下，不降價，房子哪還賣得動。」

近兩年來由於大幅降價銷售，武漢已有多個項目遭業主維權。易居研究院研究總監嚴躍進表示，如果項目隨意大幅降價，不僅容易引發老業主大幅反彈，也容易擾亂市場，形成惡性競爭，所以降價過程中有相關部門的監管是比較合理的。