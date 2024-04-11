主人欠債 北京皇家級四合院4.5億拍賣

將拍賣的四合院全景。(取材自瀟湘晨報╱京東資產交易平台圖)

北京一處皇家 級四合院近日由廈門市湖里區人民法院上架拍賣 ，因起拍價4.5億元（人民幣，下同，約6242萬美元），且占地面積6285.76平米，引發關注並衝上熱搜。據報導，這處四合院仿照乾隆年間的大圓鏡智寶殿重建，地理位置優越，因主人無法償還債務，被廈門一家銀行法拍，目前引來逾2萬人圍觀，暫無人報名。

瀟湘晨報報導，拍賣標的「北京市西城區地安門西大街28號房產及該房產相應的土地使用權」，此次拍賣的房產地理位置優越，緊鄰北海公園、什剎海，環境優美，是大眾旅遊勝地，屬北京西城二環裡稀缺優質資源。同時，該房產仿照乾隆年間的大圓鏡智寶殿重建而成，原建築物屬於舊有皇家園林的一部分。

報導指出，拍賣房產占地面積6285.76平米，總建築面積1萬6696.1平米，雙層三進，院落寬敞，地上建築共計7棟，可作娛樂餐飲用地，利用空間大。估價5.3億元，起拍價4.5億元。目前該房產有人占用，拍賣成交後兩個月內會自行騰退房產。

此次拍賣不少人好奇，為何北京的四合院會由廈門的法院拍賣？湖里區法院表示，這是一起公證債權文書強制執行案件。申請執行人為廈門某銀行，被執行人包括兩家公司，其中一家公司是這座四合院的「主人」，以四合院為抵押物向銀行貸款，因無法償還債務，因此廈門某銀行以公證債權文書申請拍賣四合院。

據報導，此前，法拍起拍價最高的北京四合院，為5.129億元；成交價最高的北京四合院，為1.5676億元。