我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

86歲書畫大師范曾再婚 娶36歲「中國第一黃金身材」模特？

華府傳槍響釀1死5傷 2名槍手在逃中

主人欠債 北京皇家級四合院4.5億拍賣

中國新聞組╱北京11日電
將拍賣的四合院全景。(取材自瀟湘晨報╱京東資產交易平台圖)
將拍賣的四合院全景。(取材自瀟湘晨報╱京東資產交易平台圖)

北京一處皇家級四合院近日由廈門市湖里區人民法院上架拍賣，因起拍價4.5億元（人民幣，下同，約6242萬美元），且占地面積6285.76平米，引發關注並衝上熱搜。據報導，這處四合院仿照乾隆年間的大圓鏡智寶殿重建，地理位置優越，因主人無法償還債務，被廈門一家銀行法拍，目前引來逾2萬人圍觀，暫無人報名。

瀟湘晨報報導，拍賣標的「北京市西城區地安門西大街28號房產及該房產相應的土地使用權」，此次拍賣的房產地理位置優越，緊鄰北海公園、什剎海，環境優美，是大眾旅遊勝地，屬北京西城二環裡稀缺優質資源。同時，該房產仿照乾隆年間的大圓鏡智寶殿重建而成，原建築物屬於舊有皇家園林的一部分。

報導指出，拍賣房產占地面積6285.76平米，總建築面積1萬6696.1平米，雙層三進，院落寬敞，地上建築共計7棟，可作娛樂餐飲用地，利用空間大。估價5.3億元，起拍價4.5億元。目前該房產有人占用，拍賣成交後兩個月內會自行騰退房產。

此次拍賣不少人好奇，為何北京的四合院會由廈門的法院拍賣？湖里區法院表示，這是一起公證債權文書強制執行案件。申請執行人為廈門某銀行，被執行人包括兩家公司，其中一家公司是這座四合院的「主人」，以四合院為抵押物向銀行貸款，因無法償還債務，因此廈門某銀行以公證債權文書申請拍賣四合院。

據報導，此前，法拍起拍價最高的北京四合院，為5.129億元；成交價最高的北京四合院，為1.5676億元。

報導稱，2023年9月18日到9月19日，北京莊勝房地產名下的一處北京四合院曾公開拍賣，起拍價5億1291.99萬元，相當於評估價的九折，結果流標。2022年12月1日至12月2日，北京市西城區銀錠橋胡同18號房地產拍賣，起拍價8710萬元。經過158次出價，最終被北京瀚閱科技有限公司以1.5676億元拿下，平均每平米為20.92萬元。

將拍賣的四合院被指仿乾隆年間的大圓鏡智寶殿重建而成。(取材自瀟湘晨報╱湖里法院圖...
將拍賣的四合院被指仿乾隆年間的大圓鏡智寶殿重建而成。(取材自瀟湘晨報╱湖里法院圖)

拍賣 皇家 房地產

上一則

湖北男讓狗坐特斯拉「駕駛座」兜風 網友狂檢舉

下一則

退休5年後大動作 馬雲扮「定海針」員工吃定心丸

延伸閱讀

馬英九結束訪陸行搭機返台 國台辦副主任送機

馬英九結束訪陸行搭機返台 國台辦副主任送機
美日峰會升級軍事同盟 應對北京挑戰 強調台海和平穩定

美日峰會升級軍事同盟 應對北京挑戰 強調台海和平穩定
馬英九訪中之行 外媒稱遭北京用來反擊國際批評

馬英九訪中之行 外媒稱遭北京用來反擊國際批評
馬習二會 台學者：馬英九脫口中華民國是故意的

馬習二會 台學者：馬英九脫口中華民國是故意的

熱門新聞

實探小米汽車工廠， 供應商稱已收到要求提升配件產能的郵件。(取材自每日經濟新聞)

「雷軍擔心的事發生了」 實探小米車廠：日產能不足300輛

2024-04-04 02:27
中國商飛前往越南及馬來西亞等地，相信有望在東盟國家收穫首份C919海外訂單。(新華社資料照片)

中國商飛東南亞拓市場 英媒：C919料首獲海外訂單

2024-04-04 02:10
華爾街日報中文網8日報導，中國為扭轉經濟前景，正將廉價商品運送到全球各個角落，這是繼20多年前中國衝擊全球製造業之後，又一次規模數以兆美元計的考驗，「中國衝擊2.0」來了。（新華社）

「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮

2024-04-08 09:55
崔迪畢業於985名校，留學回中國後卻樂於當一名起薪5500元的廚師，她說不後悔。（取材自微博）

美女學霸花30萬留學歐洲 回中國後當廚師月薪5500 不後悔

2024-04-04 08:30
女子稱因為長得可愛被醫師強吻。（視頻截圖）

妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」

2024-04-06 09:30
（央視截圖）

葉倫下機直奔粵菜館陶陶居 央視記者：筷子用得不錯

2024-04-04 21:02

超人氣

更多 >
遭美國海關監禁17小時 金曲女星來工作卻謊稱旅遊

遭美國海關監禁17小時 金曲女星來工作卻謊稱旅遊
馬習二會「東大廳」握手16秒 習笑對馬：你都沒變

馬習二會「東大廳」握手16秒 習笑對馬：你都沒變
41秒連開96槍…芝警攔停擊斃非裔 影片公布惹議

41秒連開96槍…芝警攔停擊斃非裔 影片公布惹議
馬習重演世紀之握 馬英九「中華民國」、「一中各表」都講了

馬習重演世紀之握 馬英九「中華民國」、「一中各表」都講了
公開表明「最愛」白鹿 他被嘲：見風轉舵

公開表明「最愛」白鹿 他被嘲：見風轉舵