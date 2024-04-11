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福寶返中人氣不減 韓民倡「續租」 推熊貓旅遊套餐

中國新聞組╱北京11日電
大熊貓福寶深受南韓民眾喜愛。(新華社)
大熊貓福寶深受南韓民眾喜愛。(新華社)

深受南韓國民喜愛的大熊貓「福寶」，因協議期滿於3日回到中國，不過牠的可愛身影仍在南韓民眾心中揮之不去，南韓旅行社爭相推出赴中國「熊貓旅遊套餐」，同時南韓民眾也提案，希望政府能支付租金「續租」福寶。

來源：YouTube

環球時報報導，熊貓「福寶」出生於2020年7月20日，是旅韓大熊貓「愛寶」和「樂寶」的第一個寶寶，受到廣大南韓民眾喜愛，有「福公主、福墩墩」等愛稱，根據中韓協議，福寶須在年滿4歲前返回中國。4月3日，約6000名遊客冒雨趕往愛寶樂園送別「福寶」，不少南韓粉絲流下不捨的淚水；福寶的飼養員宋爺爺，一段將頭靠著運送車痛哭的畫面，更是觸動大家的心。

報導說，「福寶」返中後被送往四川大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地；許多南韓民眾懷念牠的可愛萌樣，紛紛在各大社群平台上曬照、討論福寶調皮搗蛋的樣子。

許多南韓旅行社看準商機，爭相推出到中國的「貓熊之旅」行程，旅客可以自由參觀2到3個大貓熊保護基地，其中包含福寶目前所在的臥龍神樹坪基地，以及都江堰基地和成都大貓熊繁殖研究基地。

有網民諷「偷的時間長了，就以為是自己的了」、「以後熊貓就是南韓的？」、「自己花錢去四川看呀」、「關心關心自己的醫療系統吧」。

據報導，不只南韓，赴華「熊貓旅遊」產品同樣在日本受到歡迎。去年2月，在日本上野動物園出生的大熊貓「香香」回國。「為香香慶生」的旅遊套餐，在日本一推出便立即售罄。

南韓民眾3日在龍仁市愛寶樂園雨中送別大熊貓「福寶」。(新華社)
南韓民眾3日在龍仁市愛寶樂園雨中送別大熊貓「福寶」。(新華社)

南韓 日本 租金

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