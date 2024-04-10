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在中國關店過半？ZARA澄清：優化升級門市

中國新聞組／綜合報導
西班牙品牌ZARA在中國大面積關店的消息近期瘋傳，圖為民眾從山西太原ZARA服裝店前經過。（中新社資料照片）
西班牙品牌ZARA在中國大面積關店的消息近期瘋傳，圖為民眾從山西太原ZARA服裝店前經過。（中新社資料照片）

西班牙品牌ZARA在中國多城大面積關店的消息近期在各大社群平台上流傳，「ZARA大量粉絲緊急掃貨」話題9日更衝上微博熱搜榜。對此，ZARA官方客服澄清稱，退出中國市場的消息不實。

觀察者網報導，ZARA在近兩個多月來，已連關9家店；如今，180多家門市已關閉過半。

ZARA官方客服除了否認退出中國市場，並稱目前，ZARA正在不斷優化和升級門市，透過開設更大規模的門市，同時配備高效的數位創新技術，為中國消費者帶來更整合的數位化體驗。

資深品牌管理專家、上海良棲品牌管理有限公司創辦人程偉雄指出，當現有部分門市位置不理想，吸引消費者能力不夠時，便會出現經營不善甚至虧損的情況，這種情況下選擇性關閉一些門市，進行門市重新布局對ZARA來說是一種可行性策略。

報導指出，其實快時尚關店及至退出中國早已不再是新鮮話題，如當年的Forever 21、GAP等，而如今尚在的H&M，去年6月關閉了三里屯標誌性的老店，業績頹勢肉眼可見。

公開資料顯示，ZARA品牌隸屬於西班牙服裝巨頭Inditex，是全球排名第三的服裝商。

快速上新、競品半價的策略為ZARA帶來了巨大的經濟效益。根據華安證券研究報告顯示，ZARA的母公司Inditex集團從1998年至2018年營收成長了13倍，至高達261億歐元。同時，ZARA在中國市場同樣實現份額和排名的快速提升，2018年巔峰時期在中國內地的門市高達183家。

但隨著消費者觀念與購物習慣轉變，快時尚熱度逐漸下降、實體零售開始失勢。同時，Inditex集團全球門市數量持續減少，在2018年至2023年的六年間，Inditex集團全球門市數量從7490家減少到5692家，其中，ZARA中國內地門店自2018年巔峰時期減少近半至96家。其中不乏一些當地唯一門市，例如ZARA東莞星河城店。

「高性價比」是消費者給ZARA貼上的標籤之一，但近些年，ZARA並沒有想像中物美價廉。

原因之一在於漲價。根據界面新聞，ZARA相同商品在中國賣得比西班牙貴三成。「ZARA也變成衣服刺客了。」有網友在小紅書上發文稱，購物後發現ZARA一件薄款西服外套售價899元（人民幣，下同，約124美元），再也不是那個不看吊牌直接買的ZARA了。

除了變貴，ZARA還屢次陷入輿論風波，其中包括抵制新疆棉事件。

2021年3月，H&M、Nike等企業因抵制新疆棉花在中國網路上引發眾怒後，更多國際服飾品牌也被爆出曾發表過類似言論或聲明，其中，ZARA的母公司Inditex曾在其官網上發表「對強制勞動零容忍」的聲明，表示該公司確認和新疆任何企業沒有任何商業聯繫。

這些輿論在無形之中拉低了中國消費者對品牌的好感。

新疆 H&M 證券

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