我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

工程師迷信左眼皮「跳財」買樂透沒中 竟是得這病

影／船屋被逐奇景 航行舊金山灣拖到馬連

多次求職失敗…名校碩士送外賣受矚目 如今獲西安高校教職

中國新聞組╱北京10日電
陳濤擺攤時，有粉絲與他合影。(取材自九派新聞)
陳濤擺攤時，有粉絲與他合影。(取材自九派新聞)

38歲985碩士畢業生、前資深記者因失業被迫外送的陳濤，在社群媒體上宣布，自己將入職西安一所民辦二本高校，擔任教師。西安歐亞學院證實，陳濤於該校擔任新聞學系老師，目前在試用期。

來源：YouTube

觀察者網報導，西安歐亞學院創辦於1995年，是一所經教育部批准，以管理、經濟為主，藝術、文學、教育、工學等協調發展的國際化應用型普通本科高校。該校表示，陳濤走正常的流程應聘教職，他的資質和能力都合規，其餘則是個人隱私，不便回應。

根據先前報導，經歷多次求職失敗的陳濤3月26日在社交媒體發布工作難視頻，引來無數網友關注和留言，「38歲985碩士畢業生失業被迫送外賣」也因此登上微博熱搜。走紅後，陳濤在社群媒體上持續分享自己的生活：擺攤、閱讀、旅行，近期分享了在西安歐亞學院任教的經歷。

陳濤在影片中稱，二本的新聞系並沒有那麼水，一個章節的課，老師做了六、七十頁的PPT，並且有非常多案例分析，包括老師自己做記者時親歷的一線報導。他表示，「同事課講得非常好，我也向他請教了一番，並了解到一學期每門課至少要有5至10次平時作業，每節課還要點名，只能說現在的學生也太慘了吧，我記得我讀書時，一門課只有一次平時作業。」

報導指出，陳濤，畢業於四川大學哲學系碩士，分別在中國新聞周刊與南方周末合計擔任過五、六年的記者，離開新聞業後嘗試過公關、新媒體、互聯網等工作。在2022年創業失敗後失業半年，臨近38歲在北京當起了外賣員。

對於有人指他沒有放下身段求職，陳濤反駁，自己投遞了上百份簡歷，但98.75%都石沉大海，其至還嘗試應聘新媒體實習生，「就是那種2000塊錢（人民幣）一個月的實習生崗位」，但同樣未有回音。

陳濤表示，希望與他有相同經歷的人，或處於人生低谷時，不要認命、不要服輸，要積極嘗試自己力所能及的工作，一定會有回報。

陳濤宣布，應聘上西安一所二本高校擔任教師。(取材自微博)
陳濤宣布，應聘上西安一所二本高校擔任教師。(取材自微博)

社群媒體 教育部 微博

上一則

「22.5元→398元」中國這款痔瘡藥價飆漲 網嘆：怎麼活

下一則

中企天瑞水泥香港股價閃崩99% 單日蒸發134億 實控人河南前首富

延伸閱讀

中國這款藥價格飆漲還買不到 網友喊：可怎麼活？

中國這款藥價格飆漲還買不到 網友喊：可怎麼活？
遊客高喊「總統好」 馬英九參訪西安大雁塔親切互動

遊客高喊「總統好」 馬英九參訪西安大雁塔親切互動
參觀西安「版本館」 馬英九：古籍證明釣魚台不屬琉球

參觀西安「版本館」 馬英九：古籍證明釣魚台不屬琉球
西安提中華文化 馬英九：文言文的古文並不落伍

西安提中華文化 馬英九：文言文的古文並不落伍

熱門新聞

實探小米汽車工廠， 供應商稱已收到要求提升配件產能的郵件。(取材自每日經濟新聞)

「雷軍擔心的事發生了」 實探小米車廠：日產能不足300輛

2024-04-04 02:27
中國商飛前往越南及馬來西亞等地，相信有望在東盟國家收穫首份C919海外訂單。(新華社資料照片)

中國商飛東南亞拓市場 英媒：C919料首獲海外訂單

2024-04-04 02:10
華爾街日報中文網8日報導，中國為扭轉經濟前景，正將廉價商品運送到全球各個角落，這是繼20多年前中國衝擊全球製造業之後，又一次規模數以兆美元計的考驗，「中國衝擊2.0」來了。（新華社）

「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮

2024-04-08 09:55
崔迪畢業於985名校，留學回中國後卻樂於當一名起薪5500元的廚師，她說不後悔。（取材自微博）

美女學霸花30萬留學歐洲 回中國後當廚師月薪5500 不後悔

2024-04-04 08:30
女子稱因為長得可愛被醫師強吻。（視頻截圖）

妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」

2024-04-06 09:30
（央視截圖）

葉倫下機直奔粵菜館陶陶居 央視記者：筷子用得不錯

2024-04-04 21:02

超人氣

更多 >
65歲和21歲的「爺孫戀」曝光被罵翻 竟然火速分手

65歲和21歲的「爺孫戀」曝光被罵翻 竟然火速分手
理財規畫師發現 有錢人每年最大開銷是這個

理財規畫師發現 有錢人每年最大開銷是這個
放屁次數太多 何時該擔心？

放屁次數太多 何時該擔心？
腫瘤學者公開晚餐內容 兩原則從飲食防癌

腫瘤學者公開晚餐內容 兩原則從飲食防癌
洛城連環命案：夫婦疑謀殺自殺、女嬰公路身亡

洛城連環命案：夫婦疑謀殺自殺、女嬰公路身亡