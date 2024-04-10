多次求職失敗…名校碩士送外賣受矚目 如今獲西安高校教職

陳濤擺攤時，有粉絲與他合影。(取材自九派新聞)

38歲985碩士畢業生、前資深記者因失業被迫外送的陳濤，在社群媒體 上宣布，自己將入職西安一所民辦二本高校，擔任教師。西安歐亞學院證實，陳濤於該校擔任新聞學系老師，目前在試用期。

來源：YouTube

觀察者網報導，西安歐亞學院創辦於1995年，是一所經教育部 批准，以管理、經濟為主，藝術、文學、教育、工學等協調發展的國際化應用型普通本科高校。該校表示，陳濤走正常的流程應聘教職，他的資質和能力都合規，其餘則是個人隱私，不便回應。

根據先前報導，經歷多次求職失敗的陳濤3月26日在社交媒體發布工作難視頻，引來無數網友關注和留言，「38歲985碩士畢業生失業被迫送外賣」也因此登上微博 熱搜。走紅後，陳濤在社群媒體上持續分享自己的生活：擺攤、閱讀、旅行，近期分享了在西安歐亞學院任教的經歷。

陳濤在影片中稱，二本的新聞系並沒有那麼水，一個章節的課，老師做了六、七十頁的PPT，並且有非常多案例分析，包括老師自己做記者時親歷的一線報導。他表示，「同事課講得非常好，我也向他請教了一番，並了解到一學期每門課至少要有5至10次平時作業，每節課還要點名，只能說現在的學生也太慘了吧，我記得我讀書時，一門課只有一次平時作業。」

報導指出，陳濤，畢業於四川大學哲學系碩士，分別在中國新聞周刊與南方周末合計擔任過五、六年的記者，離開新聞業後嘗試過公關、新媒體、互聯網等工作。在2022年創業失敗後失業半年，臨近38歲在北京當起了外賣員。

對於有人指他沒有放下身段求職，陳濤反駁，自己投遞了上百份簡歷，但98.75%都石沉大海，其至還嘗試應聘新媒體實習生，「就是那種2000塊錢（人民幣）一個月的實習生崗位」，但同樣未有回音。