毛新宇回湖南韶山祭祖 被攙扶不尋常? 網：畫面資訊量大

毛新宇(右二)被兒子(右一)攙扶(圓圈處)著回韶山祭祖。(取材自微信)

清明祭祖是中國傳統習俗。有湖南省湘潭市韶山網友表示，毛澤東孫子毛新宇清明節期間帶著妻兒一家四口回韶山家鄉祭祖。網上影片顯示，毛新宇的兒子毛東東身著軍裝，女兒則穿校服，在當地官員和民眾簇擁下現身。但有個畫面資訊量極大，視頻中只見毛新宇不時被兒子攙扶著，引發網友熱議是否健康出了問題？

來源：udn

觀察者網指出，清明連假期間，微博 上流傳著一則由韶山網友所上傳的影片。影片顯示當天飄著雨，毛澤東故居前人山人海，佩戴少將軍銜的毛新宇攜妻兒返回韶山祭祖。

清明節期間，毛澤東孫子毛新宇帶著妻子和兒女回韶山祭祖。（取材自微博）

祭祖過程中，毛新宇先行一步，毛東東緊步跟上，手扶父親。其妻子劉濱和女兒毛甜懿牽手緊隨其後。毛澤東紀念雕像四周擺滿祭拜的花籃，毛新宇一家四口漫步查看。隨後，在相關人員和家人陪伴下，一家四口面色凝重齊向毛澤東紀念雕像敬獻花籃，花籃上還寫著，「深切懷念敬愛的爺爺」。

另據鳳凰網影片顯示，毛新宇在祭祖時說到，「吃水不忘挖井人」，中國人講慎終追遠，希望祖先在天之靈，保佑全家身體健康，工作順利事業有成，保佑國家繁榮昌盛。

毛東東則稱，自己也已成為人民軍隊的一員。「在這裡，我一定會成為習近平 主席的好戰士，英勇奮鬥，堅強戰鬥，在學習訓練中取得更優秀的成績」。他還表示，當「黨和人民召喚我，我義不容辭，我願意到最艱苦的地方去，去保衛我們的國家保衛我們的人民，傳承家風繼續前行」。

但是，卻有細心的網友從曝光現場畫面發現了很多不尋常之處。