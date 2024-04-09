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繼恒大、碧桂園後 房企世茂集團被提請清盤

記者黃雅慧／綜合報導
中國房地產開發商世茂集團。(路透)
中國房地產開發商世茂集團。(路透)

中國房企巨頭世茂集團8日在港交所公告，中國建設銀行（亞洲）已向香港高等法院提出對集團的清盤呈請，涉及金額約為15.7億港元。這也是繼恒大集團碧桂園後第三家面臨下市的大型房企。

受到該消息影響，世茂股價昨天大跌18%收在0.37港元。分析認為，法院判決曠日廢時，恒大被法院下令清盤一拖將近兩年，清盤呈請為債權人對房企施壓手段之一，雙方如能好好協商，頒布清盤令機率或許不大。

世茂也回應，該呈請並不代表公司境外債權人及其他相關方的共同利益，同時將極力反對該呈請，並繼續推進境外債務重組以最大化其相關方的價值。

世茂集團去年財報顯示，營收人民幣594億元，年減5.7%，負債人民幣4,920億元，世茂集團的淨負債率約為473.2%，相較2022年有所擴大；剔除預收款項後的資產負債率約88.7%。

事實上，世茂遭清盤呈請前十天，披露「建議的境外債重組條款」並提及四種方案，包括短期工具、長期工具、強制可轉換債券以及不同工具的組合。同時，世茂控股股東許榮茂也將未償還的股東貸款交換為新的長期票據和強制可轉換債券。

正當外界推測世茂與境外債權人達成協商時，有消息傳出，世茂關鍵債權人小組考慮反對其提出的境外債務重組計劃。

財聯社報導，北京盈科律師事務所合夥人律師張琦表示，世茂集團被提起清盤，雖在法律程序上可能會對公司營運造成一定不確定性，但根據過往類似案例和市場經驗，這種影響往往是有限和可控的。

北京商報報導，易居研究院研究總監嚴躍進認為，債權人向法院提出清盤申請，可能並非真心希望企業走向清盤，而是將此作為一種施壓策略，迫使企業盡快履行其償債義務。

中國城市房地產研究院院長謝逸楓表示，與恒大、碧桂園等房企不同，世茂的債務規模相對較小，此前在行業深度調整期間，多個項目也成功出售，代表資產品質相對不錯。報導指出，近兩年不少房企遭清盤呈請，包括中國恒大、融創中國、旭輝控股集團、新力控股、龍光集團、弘陽地產等。

恒大集團 碧桂園 債券

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