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浙大生床板貼勵志紙條「好好學習 天天向上」 23年後還在

中國新聞組／北京10日電
網友分享發現勵志紙條的過程。（取材自取材自微博）
網友分享發現勵志紙條的過程。（取材自取材自微博）

一位浙江大學博士生在宿舍床板底部發現一張寫有「好好學習，天天向上」的紙張，將消息貼上浙大論壇，引起廣泛熱議。有校友根據紙張上面的名字和年份，很快就聯絡上當初寫下標語的校友，而她目前已是一家企業的負責人。

大象新聞報導，發文網友是浙大熱能所的薛姓博士生，她說剛搬進宿舍躺下看到這張紙，起初只是覺得這句標語挺有意思，仔細一瞧竟發現標語下方還有署名和日期，分別寫著「方琴」和「2001年1月21日」。她意識到，這句標語已經靜靜地貼在這裡長達23年，於是就在網路上發了貼文。

這個發現很快在論壇引起熱議，有校友根據名字和年份，很快就聯絡上了浙大1999級的校友方琴，目前她是一家企業的負責人。

當年寫下紙張的方琴也在自己朋友圈回憶此事。她說，當年還是大二小女生，在期末考完回家前，對自己進城後第一個學期的反思是學習還不夠專心，於是寫下了「好好學習天天向上」八個大字，附簽名貼在上鋪床板上，每天醒來可以督促自己。

方琴表示，畢業的時候沒有撕，沒想到一留23年，被浙大學妹發帖成熱帖，「最神奇的事情是歷任學妹都沒撕，浙大愛學習的傳統強大啊。」

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