殘疾證也能「出租」？央視曝企業虛假用工

央視調查發現，幫助雇主虛假招募殘障人士的行為已構成一條黑產鏈，殘障人證能出租。(取材自央視)

為促進殘疾人就業 創業，中國推出殘疾人保障金制度，由未依規定安排殘疾人就業的企事業單位向政府繳納資金。然而，央視調查發現，幫助雇主虛假招募殘疾人士的行為已構成一條黑產鏈，殘疾人證能出租，「殘疾人證掛靠」成了中介牟利工具。法律人士和殘疾人呼籲防範此類現象，避免「被就業」，更好保障殘疾人合法權益。

央視報導，成都的盲人按摩師徐師傅每月從微信 上收到五、六百元(人民幣，下同)的工資，但公司的名稱、具體位置、主要業務，他都一無所知。他要做的，就是出讓、借用自己的殘疾人證，虛假地承認自己是這家公司聘用的殘疾人員工。聯繫徐師傅的是當地的一家勞務中介公司。

另一位張師傅患有二級視障，經人介紹，去年3月20日開始任職於一家名為科技服務的公司，從2023年4月起，他每個月都能收到2000多元的工資薪金。但張師傅也說，自己收到的2300元工資，需要再轉給介紹工作的人1700元，自己只留600元。

溝通中，這些殘疾人群體都指出，工資匯入殘疾人銀行卡後，殘疾人每月必須取出一大部分，交給介紹工作的人力中介公司。中介和殘疾人全流程不見面，完全依托網絡。

根據勞務中介公司人員透露，企業之所以錄用殘疾人，主要是為減免「殘保金」。「殘保金」全稱為「殘疾人就業保障金」。舉報人說，一些企業認為殘保金數額高，但企業又沒有管理殘障員工的實際經驗，他們並不想真實錄用和使用殘疾人。企業一般不會和殘疾人直接聯繫，而是透過像按摩店老闆這樣的殘疾人「頭頭」。

一個名為「殘疾人居家就業服務信息群」的微信群裡，有人直接發出了「需要一批殘疾證掛靠」的信息。

在人力公司眼裡，他們掙的是小錢，用工企業才是這樁生意的真正受益者。為了偷逃這筆保障殘疾人權益的費用，一些企業便聯合人力中介，幹起了虛假招聘殘疾人員工，掛靠返利，販賣殘疾人證的違法行為。而1級、2級殘疾人證在「掛靠殘疾人證」市場最受歡迎。

記者在多地勞務中介調查發現，虛假招聘殘疾人員工這類行為，已然成了一項生意。業內頗有名氣的另一家名為雨燕人力資源有限公司的勞務中介，其官網上就明確寫著提供「一站式殘保金減免優化服務」的標語，他們同樣透過虛假用工的手段來為企業減免殘保金。

根據國家規定，用人單位虛假掛靠殘疾證行為，情形嚴重將追究刑事責任。