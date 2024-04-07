中國出生率連年降 首批「試管嬰兒」夫婦報銷醫保成功

中國出生人口已連續7年下降，2023年出生人口更創下1949年以來的最低紀錄。(新華社)

中國出生率持續下降，官方採取更多政策鼓勵生育，北京、廣西、內蒙古、甘肅、山東近期將輔助生殖類醫療服務納入醫保 系統，不少山東不育夫妻陸續完成報銷，成為首批受惠者。

綜合海報新聞、澎湃新聞等陸媒日前報導，本月1日上午，蔣先生和王女士在山東省婦幼保健院生殖中心進行「試管嬰兒」助孕診療，當天手術治療費人民幣9000多元，醫保支付其中5000多元，而後續胚胎移植等相關治療，王女士也享有醫保支付。

一名選擇輔助生殖的山東林姓居民說，「以前試管嬰兒沒有納入醫保，我們也不敢保證能不能一次成功，所以我們在做試管前，全家湊了十萬塊錢」，而聽說有人做了試管多次，花費數十萬元，「現在好了，醫保能報銷一些，許多夫婦的壓力都大大減輕了」。

中國國家衛健委等17部門於2022年8月印發「關於進一步完善和落實積極生育支持措施的指導意見」，提出要指導地方綜合考慮醫保（含生育保險 ）基金可承受能力、相關技術規範性等因素，逐步將適宜的分娩鎮痛和輔助生殖技術項目納入基金支付範圍。

中國國家醫保局近期則印發「輔助生殖類醫療服務價格項目立項指南（試行）」，將各地輔助生殖類項目分類整合為12項。

報導分析，輔助生殖項目費用納入醫保並非一「納」了之，包括所涉群體、項目等眾多問題都值得思考；輔助生殖納入醫保的細節雖然或許仍有長路要走，但對於渴望透過醫學科技手段生下寶寶的夫婦來說，這項政策讓未來有了新希望。

據衛生福利部官網，台灣對於不孕症治療（試管嬰兒）有所補助，並自2021年7月起實施擴大方案，一般不孕夫妻首次申請最高補助新台幣10萬元，低收入 及中低收入戶維持每次最高補助15萬元。