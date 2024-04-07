賣房靠直播 西雙版納5人「30天銷30套」

雲南西雙版納直播賣房的將近5000人，覆蓋了全國流量，八成客戶都透過網路平台來，圖為西雙版納樓盤項目。（取材自每日經濟新聞）

雲南西雙版納是旅遊名城，賣房基本靠直播。該地直播賣房的將近5000人，覆蓋了全國流量，八成客戶都是透過網路平台來的。據快手理想家西雙版納合作房產機構負責人姜小白透露，其所在公司也曾以一個20人團隊做過對比試驗，線下門店15個人一個月僅賣了3套房，但5個做線上直播賣房的一個月賣了30套房子。

每日經濟新聞報導，西雙版納2023年商品房銷售面積201萬6922平方米，同比上漲34.4%；商品房銷售額約146.83億元，同比上漲50.4%，成為極少數在去年實現房地產 市場逆勢上漲的城市。在西雙版納的購房者中，省外購房人占比高達77.86%，「網路直播賣房」成了西雙版納樓盤營銷的主要方式。

「（客戶）大多都是在網絡上找一個主播去諮詢這邊的房價 ，基本就是直播團隊全都在成交，門店團隊的成交很小。」姜小白表示。

來自快手理想家公布的全國購房季數據顯示，2023年下半年，平台整體跨城成交房產量占比為20%左右，西雙版納跨城成交房產量占比超過六成。

報導指出，不少經紀人卻表示「掙不到錢了」。「去年有約2700名銷售人員在賣版納的房子，但今年加上其他城市的，預計會有上萬名銷售人員在賣版納的房子。」姜小白表示，這也導致如今「1個客戶可能會有7個銷售服務」，此前為「1個銷售服務3個客戶」。

當地多位業內人士表示，西雙版納樓市的銷量依舊存在，整體市場熱度一直都在，並且有上揚趨勢，今年的市場熱度預計將持續到5月份。