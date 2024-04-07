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清明假期高速路堵車 SU7車展「意外」展開 男女老少圍觀

中國新聞組／綜合報導
高速路堵車現場秒變小米SU7車展，大批民眾下車拍照打卡。（取材自快科技）
高速路堵車現場秒變小米SU7車展，大批民眾下車拍照打卡。（取材自快科技）

清明假期高速路堵車，一輛滿載小米SU7的運輸板車意外暴紅，男女老少紛下車圍觀，連小孩都能叫出「這是小米」，堵車現場秒變SU7車展，熱鬧堪比4S店展廳。不過近日有網民質疑SU7線束用鋁不用銅，發表會上還疑似後輪螺絲脫落，小米創辦人雷軍稱大家拿放大鏡檢視SU7，「壓力很大」。

快科技報導，日前一段高速堵車現場秒變SU7車展的視頻登上熱搜。視頻中，因高速堵車，一輛運輸小米SU7的板車吸引了男女老少一大波人圍觀，大家紛紛拿出手機拍照，彷彿身處4S店展廳一般。

高速路堵車現場秒變小米SU7車展，大批民眾下車拍照打卡。（視頻截圖）
高速路堵車現場秒變小米SU7車展，大批民眾下車拍照打卡。（視頻截圖）

有小朋友看後蹦跳著高喊：「我要這個車。」還有小朋友向家人介紹起小米SU7：「這是小米（汽車），低配21萬多」。據報導，視頻拍攝於山東滕州。拍攝者稱，當時人們紛紛下車拍小米SU7 ，連小朋友都能叫出這是SU7。

來源:洪江晟

小米汽車北京亦莊工廠日前舉辦首批SU7交付儀式。同時，全國28城交付中心也同步開啟交付。據悉，首批交付的均為創始版。之後會在4月底開啟大規模的普通版和Max版交付，Pro版則會稍晚一些，預計在5月底交付。

另外，對於網傳的「小米SU7線束使用鋁，而不是銅」疑問，小米表示，目前絕大部分主機廠的充電線束等都採用鋁導體方案，小米SU7也是。鋁導體在導體性能、安全性能上和銅導體是一樣的，只是導電率不同，但可通過截面積的不同實現相同載流能力。

但鋁導體還有著銅導體不具備的優勢，比如輕量化，鋁線比銅線可以輕30%。對於電車來說，因為對續航和快充的額外關注，「銅改鋁」已經是行業主流發展趨勢，偷工減料絕對是無稽之談。

網傳雷軍SU7展示車「後輪螺絲脫落」，小米緊急出面闢謠。（取材自微博）
網傳雷軍SU7展示車「後輪螺絲脫落」，小米緊急出面闢謠。（取材自微博）

另據香港01報導，雷軍日前親自現身首批SU7的交付儀式，並與車主們合影。雷軍當時乘坐的SU7 Max被發現後輪有不明白色物體掉落，許多人推測是螺絲脫落。對此，小米公關部總經理王化迅速在微博澄清，現場勘查白色掉落物為展示場的物料碎屑，輪胎輾壓後黏在上面，之後又自然脫落，「請大家放心，並非螺絲脫落」。

雷軍隨後也轉貼文章，並寫下「大家現在都拿著放大鏡檢視小米SU7，我們壓力很大，但很多拿放大鏡看的問題，可能不是問題，大家有空仔細看一下」。

高速路堵車現場秒變小米SU7車展，大批民眾下車拍照打卡。（視頻截圖）
高速路堵車現場秒變小米SU7車展，大批民眾下車拍照打卡。（視頻截圖）
網傳雷軍SU7展示車「後輪螺絲脫落」，小米緊急出面闢謠。（取材自微博）
網傳雷軍SU7展示車「後輪螺絲脫落」，小米緊急出面闢謠。（取材自微博）

小米 香港 微博

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