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「小哥臉都熏黑」 淄博燒烤今年清明仍火熱

中國新聞組／北京7日電
山東淄博燒烤小哥看著滿屋子的人，一臉難以言說的心情，讓人心疼又想笑。(視頻截圖)
山東淄博燒烤小哥看著滿屋子的人，一臉難以言說的心情，讓人心疼又想笑。(視頻截圖)

清明假期期間，「網紅」城市山東淄博再次開啟「人從眾」模式，每天超過十小時燒烤小哥「臉都熏黑了」。自去年春天因燒烤火出圈以來，這座老工業城市的文旅一直保持較高熱度，當地也在不斷優化措施，確保「金字招牌」成色。

新華社報導，5日晚，在淄博張店區的一家小燒烤店，屋內屋外坐滿前來品嘗燒烤的遊客。 「從假期開始前到現在，我們都是連夜串肉，並根據外地遊客的喜好，有側重地準備食材。」燒烤店負責人房鑫說，他還專門安排了兩名員工教遊客卷小餅，推薦遊玩的地方，排隊等候過長時引導消費者去其他燒烤店用餐，保證遊客有良好的體驗。

在淄博八大局便民市場炒鍋餅攤位前，來自河北秦皇島的遊客王妍正在打包炒鍋餅。 「這個甘梅味的很好吃，我也正打包一些孜然和香辣的，帶回去嘗嘗。」王妍說，原以為現在還沒到旅遊旺季，所以安排了這次「錯峰」旅行，但到了之後，眼前「摩肩接踵」的景象出乎她意料。

假期期間，八大局很多店家前又排隊。據報導，自入春氣溫回升以來，八大局市場客流量持續升高，平常周末的日客流量已達8萬人次，假期期間的日客流量更是達到10萬人次。

另據香港大公報報導，山東淄博今年清明假期的旅遊熱度依然居高不下，熱度較去年同期漲幅超過200%。每天超十小時燒烤小哥「臉都熏黑了」。

參與過去年「進淄趕烤」熱潮的董艷又來到淄博，這次來到淄博主要是為了追臨淄金嶺鎮每天都想躺平「趕客」、與隔壁燒烤店「商戰」的網紅燒烤老闆「趙大爺」。她說：「網路上有個小視頻，說是淄博燒烤小哥忙到臉都烤黑了，經過實地探查，我尋訪的趙大爺不光是臉黑了，整個胳膊都黑了，擦臉的毛巾也是黑乎乎的，人都累變色了。」

八大局便民市場熙熙攘攘的人群。 （新華社）
八大局便民市場熙熙攘攘的人群。 （新華社）

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