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20年「主客隊全勤」球迷癌逝 北京國安足球隊永久封存她的座位

中國新聞組／北京6日電
楊雪生前座椅被噴塗了雪花。(取材自微博)
楊雪生前座椅被噴塗了雪花。(取材自微博)

北京工人體育場的綠色觀眾席中，有一個座位被噴上了幾朵白色雪花圖案後永久封存，不再對外售票，這是為了紀念一名日前過世的資深球迷──楊雪。身為北京國安足球俱樂部的忠實粉絲，39歲的楊雪多年來風雨無阻到現場看球，還曾獲得「球迷全勤獎」，也是國安隊球迷組織「御林軍」的創始成員之一。但她日前確診癌症，病況急速惡化，僅四天就撒手人寰。她的丈夫透露，妻子在生命的最後時刻，透過轉播看了最後一場國安隊比賽。

極目新聞報導，國安足球俱樂部總經理李明表示，楊雪是「御林軍」球迷協會的創始人之一，多年主客場風雨無阻現場支持國安隊，對球隊的事務非常熱心，「近20年來，她從一個小女孩成長為球迷領袖，在北京球迷中有很強的感召力。我經常看到她出現在球場中，看能給球隊和球迷什麽幫助」。

楊雪的丈夫張先生從事體育服務工作，兩人經常一起為國安加油，也一起到國外看比賽。今年初，夫妻倆還一起在卡達看了亞洲盃足球比賽。

楊雪生前照片。(取材自微博)
楊雪生前照片。(取材自微博)

根據張先生在社群平台上發文，楊雪今年2月春節後開始感到腰痠背痛，但多次去醫院檢查無果。3月10日，楊雪還到球場為國安隊加油，兩天後就醫時，卻發現體內有腫瘤，同月29日確診高惡性神經內分泌小細胞癌，同時誘發鱗狀細胞癌並多處轉移，已經出現呼吸衰竭跡象。

楊雪罹癌的消息傳開後，國安隊在3月30日的中超聯賽中，球員進球後舉起寫有「楊雪加油」字樣的球衣，為她祈福；許多球迷也透過鏡頭，為楊雪打氣。然而，張先生4月2日發布了妻子的訃聞表示，當天下午楊雪離世，「在生命的最後時刻，她自始至終非常勇敢堅強，在呼吸機的支持下觀看了國安隊的比賽，球隊賽後所有的採訪、各位朋友以及陌生人的留言她本人都看到了」。

3月30日，國安球員祝福楊雪。(取材自微博)
3月30日，國安球員祝福楊雪。(取材自微博)

為了紀念楊雪，國安俱樂部決定將楊雪固定購買的球場座位噴上象徵楊雪的「雪花」圖案，並永久封存，不再對外出售。球隊總經理李明表示，以後工體不管是舉行比賽，還是舉行演唱會或其他活動，這個座位的票都不會對外出售。

足球 癌症 腫瘤

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