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「清明時節雨紛紛」非杜牧所寫? 網友：背這麼多年居然還有爭論

中國新聞組／北京6日電
「清明」是否為唐代詩人杜牧所寫，引發爭議，示意圖。（取材自央視）
「清明」是否為唐代詩人杜牧所寫，引發爭議，示意圖。（取材自央視）

每到清明節，「清明時節雨紛紛，路上行人欲斷魂。借問酒家何處有？牧童遙指杏花村。」這首家喻戶曉的「清明」 就成了應景詩，即使平日也有不少人能朗朗上口。但據一些專家考證，「清明」的作者可能不是一般熟知的晚唐詩人杜牧。話題今天登上微博熱搜，有超4千萬閱讀量，不少網友直呼「漲知識了」，但也有學者對此論點不認同。

據央視報導，目前正值中國的清明節假期，「清明」這首作品再被拿出來討論。對於「清明」的作者是杜牧，中國國家圖書館古籍館研究館員表示，從唐代到北宋時期，這首詩都未出現在杜牧的文集中；「唐詩三百首」也未收錄此詩；直到南宋末年，它才被劃到杜牧名下。

杜牧，字牧之，號樊川居士，是唐朝文學家，宰相杜佑之孫。據百度百科，杜牧於大和年間考中進士，起家校書郎，歷任淮南節度使掌書記、監察御史等職，外放黃、池、睦、湖等州刺史。晚年長居樊川別舍，世稱杜樊川。大中6年去世，時年50。杜牧性情剛直，不拘小節，不屑逢迎，詩文均有盛名。

而有關「清明」究竟是否為杜牧所作，據光明日報此前報導，學術界早就有爭論。

唐代文學學會會長陳尚君教授稱，「清明」應該是南宋後出現於民間，到「千家詩」方附會給杜牧。「此詩寫於宋代」的理由有二：一是杜牧文集及「全唐詩」中均未收此詩，二是唐人重寒食而宋人更重清明。

中南民族大學文傳學院原院長羅漫教授不認同陳尚君的說法，他認為，從宋初宋祁詞的化用和樂史「太平寰宇記」的記載來看，作者的署名權仍應歸於杜牧。

羅漫不認為「清明」是宋詩。在他看來，許多古典文獻沒有保存下來，而杜牧晚年還有焚詩之舉，他留存至今的詩歌必然是不夠整全的。如果僅依現存的唐代文獻沒有「清明」的「全身像」，就認定這首詩是宋詩，作者是後人附會，難免涉嫌簡單化了。

此話題在微博引發熱烈討論，不少網友說「沒想到，又漲知識了」「背了這麼多年的詩居然還存疑」。也有人說，「誰寫的不重要誰寫的不重要，就和床前明月光一樣文化瑰寶屬於每一個中國人」「清明時節雨紛紛，所有的詩忘記也不會忘記這首，因為過了千百年都還適用」「醉了」。

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