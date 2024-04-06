我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波音又出事了 西南航空德州飛賭城「發動機起火」

美東罕見規模4.8地震 自由女神像劇烈搖晃畫面曝

清明小長假 上海火車站安檢緩慢 旅客擠爆不滿衝卡

中國新聞組／北京6日電
4日清明節早上，上海火車站只開放兩個安檢口，導致旅客集體衝卡。（視頻截圖）
4日清明節早上，上海火車站只開放兩個安檢口，導致旅客集體衝卡。（視頻截圖）

4月4日，清明小長假第一天，網傳上海火車站在當日早上只開放兩個安檢口，導致有部分旅客衝卡，此事引起了廣泛關注。上海火車站回應稱，當時進站口瞬時大批旅客到達，個別旅客不配合安檢導致。有關安排，受輿論質疑。

來源：YouTube

網易報導，網傳視頻中，火車站的安檢口擠滿了排隊的旅客，或推搡、或奔跑，部分人直接衝上前，場面一度失控。拍攝者楊先生表示，當時安檢口排隊擁擠，旅客等待時間長，但安檢口沒有完全開放，安檢速度緩慢，一些旅客因趕高鐵情緒激動，與安檢員發生了衝突。

澎湃新聞報導，對此，鐵路上海站事隔一日在官方微博回應稱，經初步調查，當日車站原定於4日清晨6時30分開啟全部安檢通道，但在6時25分左右，北面進站口瞬時大批旅客到達，因個別旅客不配合安檢，造成短時內安檢通道擁擠。車站工作人員立即加強秩序維護。到了6時28分，車站根據客流情況提前開啟全部安檢通道。

對此，大多數網友認為，此事的主要責任應由火車站承擔，「長假期為什麼會一點預案都沒有？」批評車站管理層沒有做好應對高峰客流的準備，導致事態失控。也有網友斥責上海站的聲明，明顯在推諉責任。

上海火車站安檢慢，旅客不滿衝卡。(視頻截圖)
上海火車站安檢慢，旅客不滿衝卡。(視頻截圖)

微博

上一則

年薪10萬元 紹興景區徵35歲以下「船老大」

下一則

清明景區爆滿 濟南變「擠」南 爬泰山變「碾」泰山

延伸閱讀

中國消費力低 今年來10家老百貨停業

中國消費力低 今年來10家老百貨停業
「春運都沒這麽奇葩」 高鐵開到一半 兩車乘客為何互換?

「春運都沒這麽奇葩」 高鐵開到一半 兩車乘客為何互換?
來老吳上海小籠 品正宗上海風味

來老吳上海小籠 品正宗上海風味
安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食

安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食

熱門新聞

實探小米汽車工廠， 供應商稱已收到要求提升配件產能的郵件。(取材自每日經濟新聞)

「雷軍擔心的事發生了」 實探小米車廠：日產能不足300輛

2024-04-04 02:27
台資公司艾艾精工成為近期陸股備受矚目的「大妖股」，近日曾在15個交易日內拉出14根漲停板。（取自艾艾精工官網）

低迷中國股市驚現連飆14根漲停板「大妖股」 竟是台企

2024-03-28 01:10
華為去年推出採用國產設計生產7奈米晶片的5G智能手機Mate 60系列，成功在中國市場引發熱潮。（路透）

美4月4日起升級晶片禁令 彭博：中企絕境反彈

2024-03-31 02:27
電視劇贅婿劇照。（取材自新周刊）

長得帥還是高管 北大博士年薪180萬 想當蕭山贅婿失敗

2024-03-29 07:30
中國商飛前往越南及馬來西亞等地，相信有望在東盟國家收穫首份C919海外訂單。(新華社資料照片)

中國商飛東南亞拓市場 英媒：C919料首獲海外訂單

2024-04-04 02:10
「相親強姦案」改判無罪，河北男獲得國家賠償近58萬人民幣。(取材自華商報大風新聞)

相親強姦改判無罪 河北男獲國賠58萬人民幣

2024-03-30 07:30

超人氣

更多 >
研究長壽20年 他培養出5個健康習慣

研究長壽20年 他培養出5個健康習慣
規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘

規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘
4月中起擺脫苦日子 四生肖從此轉運、風生水起

4月中起擺脫苦日子 四生肖從此轉運、風生水起
大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢

大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢
買一個Subway三明治被扣款1010元 她討回錢卻被凍結帳戶

買一個Subway三明治被扣款1010元 她討回錢卻被凍結帳戶