清明小長假 上海火車站安檢緩慢 旅客擠爆不滿衝卡

4日清明節早上，上海火車站只開放兩個安檢口，導致旅客集體衝卡。（視頻截圖）

4月4日，清明小長假第一天，網傳上海火車站在當日早上只開放兩個安檢口，導致有部分旅客衝卡，此事引起了廣泛關注。上海火車站回應稱，當時進站口瞬時大批旅客到達，個別旅客不配合安檢導致。有關安排，受輿論質疑。

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網易報導，網傳視頻中，火車站的安檢口擠滿了排隊的旅客，或推搡、或奔跑，部分人直接衝上前，場面一度失控。拍攝者楊先生表示，當時安檢口排隊擁擠，旅客等待時間長，但安檢口沒有完全開放，安檢速度緩慢，一些旅客因趕高鐵情緒激動，與安檢員發生了衝突。

澎湃新聞報導，對此，鐵路上海站事隔一日在官方微博 回應稱，經初步調查，當日車站原定於4日清晨6時30分開啟全部安檢通道，但在6時25分左右，北面進站口瞬時大批旅客到達，因個別旅客不配合安檢，造成短時內安檢通道擁擠。車站工作人員立即加強秩序維護。到了6時28分，車站根據客流情況提前開啟全部安檢通道。