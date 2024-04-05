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中國3大難題 廢舊手機回收率僅5%

中國新聞組／北京6日電
中國每年新增多達4億支廢舊手機，但因為中古及回收市場不健全，回收率僅5%。(取材自微博)
中國每年新增多達4億支廢舊手機，但因為中古及回收市場不健全，回收率僅5%。(取材自微博)

為刺激經濟，中國正在推動大規模消費品以舊換新，首先面臨的難題就是民眾意願低以及回收跟不上。以手機為例，中國每年新增多達4億支廢舊手機，但因為中古及回收市場不健全，回收率僅5%。

綜合新華網、北京晚報等報導，家裡舊手機「堆成山」，不知道怎麼「斷捨離」，讓不少民眾為難。

「賣也賣不了多少錢，只能扔在家裡『吃灰』，越攢越多。」從十幾年前的「傻瓜機」，到近年的幾款智慧型手機，陳先生的抽屜裡擺著六支手機。

儘管這些手機早已用不著，但陳先生並不願意出售，「這麼便宜賣出去有點心疼。」他舉例說，2020年上市的一款華為手機，當年售價超過人民幣6000元（約829美元），如今回收價格僅2000元左右；一款原價超過2000元的紅米手機，用了一年多，收購者給出的報價為六、七百元；不能上網的傻瓜機，也就賣五元。

報導引述中國循環經濟協會的數據指出，中國目前一支手機的平均壽命在2.2年左右，平均每年產生4億支以上廢舊手機，現有廢舊手機超過20億支；手機廢棄後，約54.2%被消費者閒置留存。

報導指出，廢舊手機越積越多，回收速度明顯跟不上。究其原因，存在三大難題。

首先是「賣不上價」。如今手機產品更新換代快，中古機身價下跌，一些功能受損的廢舊手機，更是賣不了幾個錢。從企業的角度看，廢舊手機回收流程長，設備投入及危廢處理等成本較高，部分企業甚至出現「回收一台虧一台」的情況。

其次是「套路太多」。中國目前對於廢舊手機回收尚未明確責任或制定回收率目標。廢舊手機存在回收套路多、行業政策標準體系不健全、綜合回收處理能力不足等問題。

第三是「後顧之憂」。智慧手機存儲大量個資，即便是格式化處理或者恢復出廠設定，也讓人擔心會被別有用心的人恢復數據，造成影片圖像、聊天紀錄、支付類軟體被破解等隱私洩露問題。

據報導，儘管多個手機品牌已推出「以舊換新」服務，按照其官方系統進行估價。同時，多個中古手機回收平台及其門市也採用這類定價系統，並且不接受議價，但衍生出來的糾紛很多。在「黑貓投訴」平台上，包含「手機回收」的投訴有1萬多則。

報導指出，廢舊手機內含有鉑、黃金、鈀、銀、銅、錫等許多價值高的有色金屬。據估算，一噸廢舊手機經過回收處理後，可提煉約200克黃金。然而，這個「金礦」開採起來卻不容易。

智慧型手機 華為

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