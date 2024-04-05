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入境遊旅客增、外語導遊緊缺 部分語種日薪逾千元人民幣

中國新聞組／北京5日電
外語導遊在中國出現緊缺，小語種導遊甚至一天能賺超過千元人民幣。(取材自央視財經)
外語導遊在中國出現緊缺，小語種導遊甚至一天能賺超過千元人民幣。(取材自央視財經)

隨著入境遊旅客的增多，各地外語導遊出現緊缺，部分小語種外語導遊日薪甚至超過1000元（人民幣，下同，約138美元）。

央視財經報導，胡孔智是安徽當地的一名英語導遊。上午10時，他帶領來自愛爾蘭的一家六口，抵達了第一站--安徽黟縣的宏村。他表示，宏村有800多年的歷史，稱得上是研究徽派文化的「活化石」。

在導遊與這家愛爾蘭人的交談中，白牆青瓦飛檐、小橋流水人家，獨特的徽派景致建築背後的歷史文化，給外國遊客留下了獨特的古鎮印象。

愛爾蘭遊客 Evgeny：這裡的建築非常獨特且美麗，讓人可以平靜下來，感覺很舒服。

胡孔智說，從2月底開始到現在，基本上都處於比較忙碌的狀態，一個月基本上要帶六七個團隊，幾乎沒有休息。

在上海，導遊張俊表示，現在只打卡著名景點，已經無法滿足外國遊客的需求。他們更願意走街串巷，深入城市，觀察當地人的生活方式。

據了解，目前英文導遊的單日收入在400元到600元，比中文導遊多100元到200元不等。像俄語等部分小語種導遊，單天收入可以達到千元以上。為此，不少旅行社將外語導遊招聘也提上了日程。

某國際旅行社總經理表示，1到4月共接待了約240個團，大概10個英文導遊。但在旺季的時候遠遠不夠用，希望能達到15個到20個的儲備量。

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