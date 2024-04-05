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娃殺魚炒菜 「辛者庫幼兒園」暴紅 老師都被養胖了

中國新聞組／北京5日電
幼兒園小朋友炒出各種高難度菜色。（視頻截圖）
幼兒園小朋友炒出各種高難度菜色。（視頻截圖）

江蘇徐州徐海路幼兒園日前發布的園內燒火做飯的影片走紅。孩子們熟練地刮鱗殺魚、烙餅、灌香腸、滷豬頭肉引來網友追捧，被戲稱為「辛者庫幼兒園」。孩子們不僅能燒火煮飯、做各種高難度菜色，還養了雞鴨兔子，老師都被養胖了，遠至內蒙古等地的家長慕名送娃上學，但報名已排到後年。有網友表示，「強烈建議全國推廣」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，幼兒園開設在徐州的一個鄉鎮，視頻拍攝的是園內的生活課，從2020年開始就有了，剛開始在室內，去年開始在室外搭鍋台燒飯。園長張乾表示，孩子們不僅燒火煮飯，還養了雞鴨兔子，家長都特別支持，還送柴火給幼兒園。有幼兒園老師表示，每天被孩子們做的飯投餵，「我都長胖了」。

幼兒園小朋友熟練炒菜。（視頻截圖）
幼兒園小朋友熟練炒菜。（視頻截圖）

在幼兒園園長發布的視頻中，小朋友們身披圍裙、手戴袖套、頭頂廚師帽，熟練掌握燒火、熟練地燒火、做飯、烙餅，甚至還能灌香腸、曬臘肉，動作熟練，讓不少成年人驚呼：「小小年紀會的比我都多」。

幼兒園工作人員表示，這是幼兒園日常開設的勞動課，旨在引導孩子少接觸電子產品，多鍛鍊動手能力、生活能力。影片發酵後不少網友調侃稱「這是辛者庫幼兒園」。 該工作人員稱她查詢了「辛者庫」的意思，「就是清朝的一個後勤，說難聽一點，是奴役，我不太喜歡聽這個，孩子的世界是很純真的。」

幼兒園孩子們做的花朵饅頭。（視頻截圖）
幼兒園孩子們做的花朵饅頭。（視頻截圖）

該幼兒園目前擁有300多名學生，他們春天做榆錢窩窩，婦女節包玫瑰包子，重陽節蒸重陽糕，過年時宰魚、曬臘肉、灌香腸……，一年四季都有不同的生活課程。園長發布幼兒園日常的抖音帳號已有近20萬粉絲。

園長表示，有許多家長不遠千里慕名來求學，最遠有哈爾濱、內蒙古等地的家長，現在幼兒園的報名「已經排到後年了」。至於收費，一個月大概在876元左右，且七年沒有漲過價。

在園長的視頻帳號評論區，眾多網友看著天天幹活做飯的小朋友們玩起了梗。有人稱「這是新東方烹飪幼兒園吧！」有人稱這群孩子「畢業即就業，應聘時年齡25工齡就有23」。一些網友也羨慕起了幼兒園的家長，「要不說還是00後享福，小時候爸媽做飯，長大了孩子做飯」。

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