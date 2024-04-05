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返中被欺負？熊貓福寶遭無套亂戳 官方：獸醫溫暖「觸摸」

中國新聞組／北京5日電
旅韓大熊貓「福寶」在成都機場停留時，被人沒戴手套用手指戳頭，原來是來自獸醫的溫暖觸摸（視頻截圖）
旅韓大熊貓「福寶」在成都機場停留時，被人沒戴手套用手指戳頭，原來是來自獸醫的溫暖觸摸（視頻截圖）

旅韓大熊貓「福寶」3日回到中國，在成都機場停留時，被人沒戴手套用手指戳頭，立刻引燃中國及南韓網友的怒火，質疑這「無套一戳」不專業又嚇到「福寶」，南韓網友更怒批「福寶去中國後受欺負」；另有疑似中國記者沒戴口罩用閃光燈與「福寶」拍照也遭撻伐，最後刪除照片。官方則稱那一戳是「來自熊貓中心獸醫的溫暖『觸摸』」。

影音來源：YouTube

4月3日晚，「福寶」乘專機抵達成都雙流國際機場。在中國大熊貓保護研究中心、南韓三星愛寶樂園獸醫和飼養員的陪護下，前往隔離檢疫區。由於「福寶」在中國和南韓都有高人氣，中國官媒及南韓隨行人員都直播了「福寶」回家以及抵達成都的過程。

不過，直播中，「福寶」在成都雙流國際機場停留時，被一名身穿機場工作服的男子用手指戳頭一幕，引發大批中國和南韓網友質疑和不滿，「『福寶』被人不戴手套戳頭」等相關話題隨即衝上微博熱搜，有8千多萬閱讀量，評論區幾乎全是質疑這「無套一戳」的批評及質疑聲。

中國網友們紛紛開罵：「連手套都沒戴，就把手指放進去了嗎？」「為什麼在沒有防護裝備的情況下，靠近國寶呢？」「戳福寶的禮貌嗎？」「咋還有人用手戳我寶寶太過分了」；南韓網友則大量轉發「福寶」被戳的視頻和照片，怒批「這就是去中國後受欺負的福寶」、「福寶到中國後受到這種待遇」「不會照顧就送回來」等。

中國大熊貓保護研究中心對此逐一回應稱，那一戳是「來自熊貓中心獸醫的溫暖『觸摸』（必要檢查），「『福寶』一切安好！」「畫面中是熊貓中心獸醫專家為確認大熊貓『福寶』狀態，進行的必要查體和探究。」對於沒戴手套就戳，則是「獸醫帶了急救藥箱，已經提前消毒了」。服裝是「按照機場要求，進入內部工作區域需穿著統一工作服。」

另視頻中，一名疑中國記者沒戴口罩又用開閃光燈和「福寶」合照的畫面，也引來中韓網友撻伐，據稱這名記者最後被迫刪除了照片。但也引來網友「連大熊貓都飯圈化了嗎」的討論。

據介紹，「福寶」已順利到達中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地並入住隔離檢疫圈舍，目前狀態良好。央視報導，「福寶」回國將先「闖三關」，分別是對新的環境、新的場館和生活條件的適應，對新的飼養管理團隊的適應，對新環境裡食物及飼養方式的適應。

旅韓大熊貓「福寶」。（新華社）
旅韓大熊貓「福寶」。（新華社）

南韓 口罩 微博

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