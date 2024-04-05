「楚國王族」免費、「貴族」半價 湖北景區挨轟封建

湖北荊州的「楚王車馬陣」景點，推出楚國王族免費、貴族半價引熱議，當地官方稱弘揚楚文化。（中新社）

紅極一時的劇集「羋月傳」曾帶動主角羋太后原鄉楚國、也就是現今湖北一帶追劇歷史熱。「湖北文旅」微信 公眾號延續熱度，近日推出一項「楚國王族」免費、「貴族」半價的清明節優惠政策，在網上引發熱議，被批評封建色彩。當地文旅部門作出回應，已下架相關活動。

綜合媒體報導，「湖北文旅」公眾號2日發布假期票價優惠消息，其中提到荊州市「楚王車馬陣」景區的優惠政策，包括楚國王族免費，即姓羋、姓熊的遊客可免費入園參觀；荊楚十八姓包括伍氏、屈氏、項氏、藍氏、麻氏、鍾氏、左氏、靳氏、景氏、鄂氏、卓氏、能氏、莊氏、慎(真)氏、敖氏、荊氏、紅氏、上官氏等「楚國貴族」，則可享半價優惠。

眾多網友聞訊大表不滿，抨擊不合理，「體現了景區的封建特權思想和等級觀念」。荊州市文旅局回應稱，這個政策的目的是宣傳和弘揚楚文化，並不存在封建迷信。

到了4日，該局改變說法，稱「表達上不是很合適」，目前已下架相關政策，並將相關活動替換成在景區背誦 「楚辭·離騷」任意連貫30句的遊客可免費入園。

據了解，這不是「楚王車馬陣」景區首次推出類似優惠措施。去年3月，該景區也推出「羋姓、熊姓遊客免費入園，荊楚十八姓可享門票半價優惠」的政策，但並未直接提及「楚國王族」及「楚國貴族」等字眼。

據公開資料顯示，楚王車馬陣是熊家塚國家考古遺址公園核心景點，以氣勢恢宏的楚王陵、威武壯觀的車馬陣聞名，也是現已發現的保存最好、規模最大、布局最為完整的周代楚王陵陵園，考古學界泰斗張忠培稱之為「天下第一王陵」。

熊家塚占地面積731畝，有40座車馬坑，以主塚墓道中軸線為中心向南北展開，排列成整齊的長方形方陣。主塚一號車馬坑最大，長132.6米，寬12米，深2.7米，現已發掘出43輛馬車、164匹戰馬。

和秦始皇陵兵馬俑不同，楚王車馬陣用的是真車真馬殉葬。荊州博物館 副館長賈漢清指出，楚國隨葬車馬的時間從春秋中期開始，持續到戰國晚期。楚人襲周朝禮制，兼收並蓄，形成具有地域特色的車馬隨葬制度。熊家塚車馬坑遺址是目前發現的東周時期規模最大、等級最高的車馬坑遺址。