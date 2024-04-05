南通祭祀燒2000元大別墅 進價300 揭殯葬暴利生意

批發單價408元的「大別墅」。（取材自中新經緯／商家供圖）

「南通祭祀燒兩層樓高『大別墅』」的消息，近日在網路上引發熱議。有業者說，大別墅100套起訂可以做到單價最低300元（人民幣，下同，約41.4美元），市場零售價「一般能賣到2000多元」。

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中新經緯報導，網傳的「大別墅」，被當地人稱為「庫」。家住江蘇省南通市通州區的蕭然（化名）表示，當地人一般會在親人逝世後五七、周年等重要日子請人「紮庫」後燒掉。在南通，「紮庫」是一筆不小的花費。有主家辦周年祭，這樣的庫紮了兩個，再加上在農村租場地燒，一共花了8000元左右，光「紮庫」花了約7000元。

居住在南通市通州區的月如（化名）說，家裡80歲的爺爺3月份剛為已故的雙親辦完逝世十周年祭祀。「一共為三位親人紮了『庫』，都是兩層樓，因為是一家人，所以做了一個小院子。」一個單獨的「庫」高約2.5米到3米，即使在南通本地也算非常豪華的了。

而殯葬用品背後是否暴利，也成為外界關注的焦點。從事殯葬用品批發的湖南湘潭蓮城紙竹工藝品有限公司工作人員表示，他們店裡最大、最貴的一款產品名為「四層錦繡山莊豪華立體別墅靈屋」，高2.78米、寬1.3米、長2.35米，100套起訂可以做到單價最低300元。他說，市場零售價「一般能賣到2000多元」。