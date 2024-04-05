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「太公你在哪」華南F3清明祭祖 如特種兵上山下水、攀懸崖

中國新聞組／北京5日電

清明節到來，華南F3（廣西、廣東、海南）地區人民又開始硬核掃墓，開啟「太公你在哪」的尋找活動 。別的地區祭祖頂多走幾里地山路，而華南F3簡直堪比特種兵拉練，攀爬懸崖，貓鑽溶洞，逢山開路，逢水造橋，簡直就是一場大型荒野行動，看傻外地人。

華南地區祭祖掃墓，攀爬懸崖(圖)、竹子當橋、電鋸開路，就像一場大型荒野行動。(取...
華南地區祭祖掃墓，攀爬懸崖(圖)、竹子當橋、電鋸開路，就像一場大型荒野行動。(取材自微博)

來源：YouTube

瀟湘晨報報導，這場年度「野外生存訓練」活動，對於華南F3而言，只能說沒有最拚只有更拚。

祭祖的路上，第一關便是負重穿越泥濘的山路到達山的那一邊。為了不讓自家祖先吃不飽穿不暖，人們通常會攜帶許多祭品前往目的地。普通的雞鴨魚已經不算什麽，硬核的華南F3人民可以帶著一整隻豬滿山遍野地跑，去拜見祖宗的腳步從來都不算輕鬆。

華南地區祭祖掃墓，攀爬懸崖、竹子當橋(圖)、電鋸開路，就像一場大型荒野行動。(取...
華南地區祭祖掃墓，攀爬懸崖、竹子當橋(圖)、電鋸開路，就像一場大型荒野行動。(取材自微博)

但山路往往崎嶇，不說清明時節雨水偏多導致路不好走，一年沒走過的山路也早已雜草叢生。長得比人還高的植物將祭祖之路淹沒，一眼望去堪稱一場清明節的特別「荒野求生」活動。所以除了必要的祭品外，所攜帶的開路工具也要相當硬核。拿電鋸開路祭祖，這樣的場面也只能在華南F3看到了。

既然山路不好走，智慧的華南F3人民就走水路。有一種距離叫做我在河這邊，祖先在河那邊。就算水淹到脖子，也要帶著滿滿的誠意蹚水而過。水路也不好走怎麼辦？那就創造路。華南F3的人民身體素質好，搭一根竹子就當作橋，人就這麽盪過去了。

還有懸崖峭壁居然也能成為祭祖的行進路線之一，走這條路不僅要身體素質好，心理素質也得相當強大，目的地還沒到就先給祖先們表演了一場祭祖版的「男生女生向前衝」。

重裝上陣，跋山涉水，祭祖的路再困難也難不住大家的決心。但跨山路，走水路；磕了很多個頭，忙活一整天累到身心疲憊以為終於可以結束時，發現祖宗拜錯了才是讓華南F3人民清明破防的唯一理由。

有的家族更為炸裂，為了不找錯祖先，去年祭拜的時候特意拍了照片，結果今年發現原來去年就已經拜錯了，無奈大喊「太公，你到底在哪？」

華南地區祭祖掃墓，攀爬懸崖、竹子當橋、電鋸開路(圖)，就像一場大型荒野行動。(取...
華南地區祭祖掃墓，攀爬懸崖、竹子當橋、電鋸開路(圖)，就像一場大型荒野行動。(取材自微博)

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