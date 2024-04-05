青島景區毀林 數百畝青山變墓地 超審批面積10倍

青島嶗山景區的太平陵公墓近年來大面積擴建。（取材自央廣網）

中國之聲獨家報導了青島嶗山風景區內的太平陵公墓近年來大面積擴建，超出合法審批範圍毀林挖山建墓地。報導播出後，當地政府迅速回應稱，當地立即成立聯合調查組，展開全面調查，依法依規嚴肅處理。

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央廣網之前報導，青島嶗山風景區是著名景區，位於青島市城陽區夏莊街道華陰社區的太平陵公墓，正處在嶗山風景區保護範圍內，是1996年經民政部門審批的經營性公墓。近日，華陰社區多位村民反映稱，太平陵公墓近年來大面積非法擴建，毀林挖山建墓地大大超出了合法審批的規模。

華陰社區村民王慶仁（化名）稱，從2006年開始，直到2023年，太平陵公墓在陸續非法擴建，毀林挖山新增墓地面積。多位華陰社區村民說：「毀山毀林，（大概）幾百畝地，包括爆破，賣石頭，主要是賣石料。當時（進來）很多挖掘機等機械車輛。」他們親眼看到大型機器毀掉山林，挖開山體建墓地。

實地探訪當地，南北兩側山體布滿了密密麻麻的墓穴，有的墓穴已明顯售賣多年，北山東側的很多墓穴則較為嶄新。多位來此掃墓者說，每年來這裡掃墓，都能看到成片新開發的墓穴，價格也在上漲。

據報導，2003年以來的歷年影像圖片顯示，近十余年來，整個太平陵公墓區域侵占林地和破壞植被較為嚴重的有兩處，一是公墓南部山頭的砍伐，破壞面積47畝左右，後續大約有21畝的恢復了植被；二是公墓東部區域的山體破壞和砍伐，最近在2022年仍有植被破壞現象，破壞面積22畝左右。

青島市城陽區自然資源局相關人員表示，太平陵公墓審批面積為87.53畝，目前未對其擴增面積進行過審批。

這意味著，太平陵公墓除北山有部分非法擴建外，南山的墓地均為非法占地。村民此前找過山東一家有資質的測繪公司進行面積勘測，報告顯示，太平陵公墓占地面積約913畝，超過了審批面積的10倍。