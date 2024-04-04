首批小米SU7交付 「雷廠長」親自為車主開車門

小米SU7正式交付，雷軍指大單超過10萬筆，鎖單量逾4萬。（取材自澎湃新聞）

3日是小米 汽車上市後第一個交付日，北京亦莊小米汽車工廠舉辦小米SU7首批車主交付儀式，CEO 雷軍並親自為車主開門。他在微博 發文稱，三年前的豪言壯語，今天變成了現實，「小米已正式成為一家車廠，大家是不是應該叫我雷廠長了？」雷軍透露，小米SU7已有逾10萬人下「大定」，鎖單量已超過4萬單。

來源：鳳凰網

每日經濟新聞報導，過去幾天的汽車圈，是屬於小米汽車和擁躉們的「狂歡」。 3月29日小米SU7官宣24小時拿下近9萬輛的訂單，周末各線下門店排隊看車試駕的擁擠人流，證明了小米汽車的火熱。

4月2日，雷軍微博發文表示：「明天將是激動人心的一天。我們將在北京亦莊的小米汽車工廠，舉辦小米SU7首批交付儀式。」

據小米上月底公布，小米SU7共有5款車型，售價21.59萬至29.99萬元人民幣。

在下訂爆單後，車迷關注交車的等待期要多久。根據小米汽車App，截至4月1日下午，小米SU7標準版在鎖單後的預計交貨時間為19-22周，SU7 Pro預計18-21周，SU7 Max則需要28-31周。也就是說，如果現在鎖單，至少要等4個月的時間，SU7 Max更是要等到年底。

大公報報導，首批車主陸續獲得SU7交付，一名軌道交通開發工程師表示，小米SU7的「人車家全生態」的智能體驗非常震撼，揚言「拒絕小米SU7才需要理由，選它不需要理由」。

此外，雷軍透露，小米SU7鎖單的女車主特別多，詢問喜歡的原因，除了好看，還有防曬、各種收納等，笑言「幾乎沒有女生提零百加速2.78秒和810公里續航」。