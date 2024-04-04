爺爺父母都是行長？ 男童長大想「繼承家產」 農發行：誰家的娃

小學生想繼承「家產」、「父業」 當國有銀行行長。(視頻截圖)

網傳一名小學生在課堂上談「我的理想」時稱，他的爺爺和父母都是中國農業發展銀行行長、副行長，「所以我長大後也想當中國農業發展銀行的行長，繼承我們的家產。」此話一出引發輿論譁然，質疑國有銀行竟能違法「近親繁殖」，行長一職都能「世襲」。該行通報稱，小學生的爺爺和父母確實先後在該行服務，但只有他父親是支行行長，正進一步核實。

來源：YouTube

據澎湃新聞報導，一段視頻近日在網上迅速傳開，引發廣泛關注。視頻中小男孩對著鏡頭表示：「我想當中國農業發展銀行的行長，繼承我的爸爸。因為我的爺爺是中國農業發展銀行的行長，我的媽媽是中國農業發展銀行副行長，所以我想繼承我們的家產。」小男孩身後屏幕上的文字要求：請你也用上這樣的句式說說你的理想：我長大以後想______。因為______，所以______。

隨著該視頻不斷發酵，又有一張截圖開始流傳，截圖顯示為微信 發布的一段文字，內容為：「接總行通知，請各行部迅速組織排查這個是誰家的孩子，盡快溯源，於今日（3日）下班前群內反饋排查情況。」

這段視發引來大批網民譁然，認為小學生長大想當銀行行長無可厚非，但重點是，這個孩子竟把國有銀行視為「我們家的家產」，還能「繼承」，且國有銀行竟能違法未做到夫妻、直系血親關係的迴避，讓小學生的爺爺和父母都能當上行長；需查明是不是真在同一單位，任職是否違反親屬回避原則。如有違規違紀，應嚴肅處理。

中國農業發展銀行隨後兩度發布通報稱，「這是某支行行長的孩子，並不像視頻裡講的那樣，家裡都是行長。他的爺爺是支行的普通員工，已經退休 近20年了，他的媽媽是普通的科級幹部。我們目前正緊鑼密鼓地核實情況。」

不過這份通報仍引來網民不滿，自由亞洲電台報導，有網民把這名小孩的言論聯想到坑爹的「李剛」事件，即當權階層把職位和利益世襲化。

公開信息顯示，中國農業發展銀行成立於1994年，是由國家出資設立、直屬國務院 領導、具有獨立法人地位的國有政策性銀行。2021年5月起擔任中國農業發展銀行行長的是59歲的湛東升。4月2日下午，該行原一級總監盧純才因涉嫌嚴重違紀違法正接受中央紀委國家監委調查。

新京報對此發表評論指出，此事既涉及銀行員工管理、社會公平問題，又關係到家庭對孩子的職業啟蒙和理想教育，不宜只當成是「童言無忌」，一笑了之。