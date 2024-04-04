我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食

治安好轉？紐約市地鐵犯罪率上季大降

爺爺父母都是行長？ 男童長大想「繼承家產」 農發行：誰家的娃

中國新聞組／北京4日電
小學生想繼承「家產」、「父業」　當國有銀行行長。(視頻截圖)
小學生想繼承「家產」、「父業」　當國有銀行行長。(視頻截圖)

網傳一名小學生在課堂上談「我的理想」時稱，他的爺爺和父母都是中國農業發展銀行行長、副行長，「所以我長大後也想當中國農業發展銀行的行長，繼承我們的家產。」此話一出引發輿論譁然，質疑國有銀行竟能違法「近親繁殖」，行長一職都能「世襲」。該行通報稱，小學生的爺爺和父母確實先後在該行服務，但只有他父親是支行行長，正進一步核實。

來源：YouTube

據澎湃新聞報導，一段視頻近日在網上迅速傳開，引發廣泛關注。視頻中小男孩對著鏡頭表示：「我想當中國農業發展銀行的行長，繼承我的爸爸。因為我的爺爺是中國農業發展銀行的行長，我的媽媽是中國農業發展銀行副行長，所以我想繼承我們的家產。」小男孩身後屏幕上的文字要求：請你也用上這樣的句式說說你的理想：我長大以後想______。因為______，所以______。

隨著該視頻不斷發酵，又有一張截圖開始流傳，截圖顯示為微信發布的一段文字，內容為：「接總行通知，請各行部迅速組織排查這個是誰家的孩子，盡快溯源，於今日（3日）下班前群內反饋排查情況。」

這段視發引來大批網民譁然，認為小學生長大想當銀行行長無可厚非，但重點是，這個孩子竟把國有銀行視為「我們家的家產」，還能「繼承」，且國有銀行竟能違法未做到夫妻、直系血親關係的迴避，讓小學生的爺爺和父母都能當上行長；需查明是不是真在同一單位，任職是否違反親屬回避原則。如有違規違紀，應嚴肅處理。

中國農業發展銀行隨後兩度發布通報稱，「這是某支行行長的孩子，並不像視頻裡講的那樣，家裡都是行長。他的爺爺是支行的普通員工，已經退休近20年了，他的媽媽是普通的科級幹部。我們目前正緊鑼密鼓地核實情況。」

不過這份通報仍引來網民不滿，自由亞洲電台報導，有網民把這名小孩的言論聯想到坑爹的「李剛」事件，即當權階層把職位和利益世襲化。

公開信息顯示，中國農業發展銀行成立於1994年，是由國家出資設立、直屬國務院領導、具有獨立法人地位的國有政策性銀行。2021年5月起擔任中國農業發展銀行行長的是59歲的湛東升。4月2日下午，該行原一級總監盧純才因涉嫌嚴重違紀違法正接受中央紀委國家監委調查。

新京報對此發表評論指出，此事既涉及銀行員工管理、社會公平問題，又關係到家庭對孩子的職業啟蒙和理想教育，不宜只當成是「童言無忌」，一笑了之。 

國務院 微信 退休

上一則

葉倫訪中前控中國傾銷「新3樣」北京：盼相向而行 妥處分歧

下一則

南京考研生成績第一卻被刷掉 原來曾在宿舍做這事「品德不好」

延伸閱讀

管教小孩 祖父母與年輕父母意見不合怎麼辦？

管教小孩 祖父母與年輕父母意見不合怎麼辦？
馮紹峰離婚趙麗穎3年 哽咽談5歲兒：我很愛他

馮紹峰離婚趙麗穎3年 哽咽談5歲兒：我很愛他
清明祭祀 華人融入復活節習俗 墓地多彩如公園

清明祭祀 華人融入復活節習俗 墓地多彩如公園
兒燙傷未送醫致死 狠父母判刑定讞

兒燙傷未送醫致死 狠父母判刑定讞

熱門新聞

台資公司艾艾精工成為近期陸股備受矚目的「大妖股」，近日曾在15個交易日內拉出14根漲停板。（取自艾艾精工官網）

低迷中國股市驚現連飆14根漲停板「大妖股」 竟是台企

2024-03-28 01:10
中核集團公布第一批面向全球開放的十座科研設施及試驗平台，有助各國研究及和平利用核技術。圖為今年2月初，全球首個陸上商用多用途模塊式小型壓水堆「玲龍一號」，在海南海口進行外穹頂吊裝作業。（新華社）

歐美頻頻技術封鎖… 中國10座核科研設施 向全球開放

2024-03-26 02:10
華為去年推出採用國產設計生產7奈米晶片的5G智能手機Mate 60系列，成功在中國市場引發熱潮。（路透）

美4月4日起升級晶片禁令 彭博：中企絕境反彈

2024-03-31 02:27
電視劇贅婿劇照。（取材自新周刊）

長得帥還是高管 北大博士年薪180萬 想當蕭山贅婿失敗

2024-03-29 07:30
小米28日晚間舉行發表會，宣布SU7純電動汽車正式上市，成為全球首家自主研發製造智慧汽車的手機大廠，在中國引發轟動。圖為3月25日，小米汽車旗艦店在北京正式開業，展示SU7。（中新社）

小米汽車虧錢賣硬拚特斯拉 雷軍圓夢：沒想到連蘋果都放棄了造車

2024-03-28 20:40
「三體」海報。（取材自IMDb）

科幻小說「三體」改編成網飛新劇 衝擊中國尺度

2024-03-28 02:00

超人氣

更多 >
不斷更新／花蓮大地震9死1011傷

不斷更新／花蓮大地震9死1011傷
台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議

台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議
樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖

樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖
用航空公司不同國家網站訂票 有時可省大筆錢

用航空公司不同國家網站訂票 有時可省大筆錢
賣房大賺一筆？趕快做4件事留住利潤

賣房大賺一筆？趕快做4件事留住利潤