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退掉月租8千的房子 上海一家三口搬進10平米房車 生活成本千元

中國新聞組／上海4日電
李俊熙兩年前帶著妻子和剛出生不久的女兒住進了這輛10㎡的房車。（取材自周到上海）
李俊熙兩年前帶著妻子和剛出生不久的女兒住進了這輛10㎡的房車。（取材自周到上海）

資深「滬漂」李俊熙考量上海租房較貴，兩年前退掉市中心租金8000元（人民幣，下同）／月的一室一廳，帶著妻子和剛出生不久的女兒住進了房車，空間從50㎡縮小到10㎡，他們卻不覺得擠，因為在戶外，「客廳和餐廳變得無限大」，每月生活也降低到只需1000元，最近他更帶著妻女開房車環遊中國，過著候鳥式的生活。

2022年之前，李俊熙在上海生活了十幾年的時間，每個月的租房成本不低，一直琢磨著怎樣在不降低生活水平的情況下，降低自己每個月的生活成本。某天在抖音上看到能定製房車，不僅能作為生活用，還能用做美髮工作室，當時他想像著，房車不僅提供一個屬於自己的天地，還提供了一種可以「說走就走」的生活方式。於是，他果斷下單了一輛36萬元的定製房車。

李俊熙一家人所擁有「無限大的客廳」。（取材自周到上海）
李俊熙一家人所擁有「無限大的客廳」。（取材自周到上海）

2023年，他將50㎡的房子退租，帶著妻子、和剛出生不久的女兒一起搬進了10㎡的房車裡。「從50㎡到10㎡會覺得擠嗎？」面對很多次這樣的提問，李俊熙總是說，其實面積不降反增，「因為客廳和餐廳變得無限大。」房車裡更多的是承擔臥室睡覺的功能，停在公園，把桌椅擺在外面，活動、吃飯都在外面，環境面對著湖，鳥語花香，絲毫不會覺得逼仄。

在上海住在房車一段時間後，李俊熙就帶著妻子和女兒開著房車環遊中國，前不久剛結束了環遊中國的旅行，接下來，他打算仍把房車開回上海，繼續以房車代替租房，享受擁有「公園客廳」的生活。

房車外的風景。（取材自周到上海）
房車外的風景。（取材自周到上海）

對於房車生活，李俊熙最大的感受是，懶人不適合房車。「你得有大把的時間，其次你得特別勤快。」相比住在居民房，住在房車遇到最大的問題就是充電和加水。李俊熙在用電上的解決方式是，使用上海市密集度高的充電樁。「比較困擾的是加水的問題。」李俊熙粗估一家三口每天洗澡，加一次水最多能頂3天；房車營地價位都在100到200元，並不划算，所以他常去「偷水」，就是晚上去公共衛生間接水加到房車裡。

李俊熙把房車停在公園，把桌椅擺在外面，活動、吃飯都在外面，鳥語花香。（取材自周到...
李俊熙把房車停在公園，把桌椅擺在外面，活動、吃飯都在外面，鳥語花香。（取材自周到上海）

「想在房車裡住得很舒適，是很看階段的。」李俊熙說，一年當中，要找城市氣溫適宜的階段。「我們之前都是過著候鳥式的生活，冬天開著房車在福建、海南，夏天則開去了威海、新疆。基本上過的都是夏天和秋天的氣溫。

目前，女兒已經3歲多，環遊中國的打卡地圖也已經全都劃上了「√」，這次，考慮到女兒上學，李俊熙打算自己開房車回上海，妻子和女兒就留在老家。

租金 新疆 抖音

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