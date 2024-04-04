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南京考研生成績第一卻被刷掉 原來曾在宿舍做這事「品德不好」

中國新聞組／北京4日電
南京大學。（取材自微博）
南京大學。（取材自微博）

網傳一報考南京大學物理學院研究生學位的男子，以專業課排名第一的成績被刷，原因疑似是其思想品德考核不過關。

瀟湘晨報報導，在此之前，有多名網友在網路平台發帖，向學校反映，該名學生存在嚴重素質問題：曾在學校宿舍錄視頻虐殺貓，還加入過一個以虐貓為樂的網路團夥。

南京大學物理學院公示信息顯示，該男子初複試總成績相加為506.78分，在本次考試中，位於粒子物理與原子核物理專業第一名。學校在其名後備註「複試不合格」。

工作人員透露，近期學校研究生院接到了多起關於該名考生虐殺貓的投訴。工作人員稱，學校官網已經公示他考核不過的原因，「上面寫的很清楚。考研有初試有複試，學校會綜合考量。」是否考量了虐貓事件？工作人員回應：「這些行為都有可能會影響。」

南京一考研生總成績專業排名第一被刷，曾被曝在宿舍虐殺貓。(取材自瀟湘晨報)
南京一考研生總成績專業排名第一被刷，曾被曝在宿舍虐殺貓。(取材自瀟湘晨報)

另據新黃河之前的報導，該名考生本科就讀於東南大學土木工程學院，不久前身涉一起虐貓事件。他在學校宿舍虐殺貓，還錄製視頻上傳到網路。一段流出的畫面顯示：他將一隻奶牛貓放入水桶，然後用腳踩踏貓頭……。

當時，南京市公安局就此事件回應稱：「公安機關已迅速開展調查工作，已對徐某某（該名同學）及家人進行約談，徐某某已認識到錯誤，並寫下悔過書，承諾不再有類似情況發生。」

據了解，教育部發布的「2022年全國碩士研究生招生工作管理規定」中有多條內容涉及考研考生思想政治素質和品德考核。「管理規定」指出，招生單位可採取「函調」或「派人外調」的方式對考生的思想政治素質和品德進行考核。

南京一考研生總成績專業排名第一被刷，曾被曝在宿舍虐殺貓。（取材自瀟湘晨報）
南京一考研生總成績專業排名第一被刷，曾被曝在宿舍虐殺貓。（取材自瀟湘晨報）

教育部

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