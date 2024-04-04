我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全國唯一烏克蘭出生國會議員 不再支持對烏軍援

安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食

美女學霸花30萬留學歐洲 回中國後當廚師月薪5500 不後悔

中國新聞組／北京4日電
崔迪畢業於985名校，留學回中國後卻樂於當一名起薪5500元的廚師，她說不後悔。（取材自微博）
崔迪畢業於985名校，留學回中國後卻樂於當一名起薪5500元的廚師，她說不後悔。（取材自微博）

畢業於985名校同濟大學建築學院的美女學霸，花30萬（人民幣，下同，約4.15萬美元）留學歸來之後，卻決定成為一名廚師。在歐洲讀研期間，她實習於一家米其林二星餐廳，每天工作14小時以上；回中國後起薪僅5500元。

來源：YouTube

前瞻網報導，該名95後女生名叫崔迪，回國後，她不斷練習廚藝，先學習法餐，再學習中餐。她表示，留學花費了她約30萬，但她並不後悔。她認為內心熱愛的事業是值得堅持的，並強調學習能力比學歷更為重要。

中餐後廚長期以來都是一個由男性統治的江湖，根據智研諮詢發布的一份報告，2021年，中國廚師從業人數超1000萬，其中僅有3.6%是女性，並且大多集中在西餐、烘焙等行業。

崔迪用盡全力尋求機會，直到成為一家中餐廳後廚的唯一女性，在她看來，天下沒有白讀的書；如今崔迪已成為上海兩家熱門餐廳的主廚。她將園林設計的理念巧妙融入菜肴創新之中，每一道菜品都如同園林中的一景，既美觀又美味。她懷揣著將中餐技藝帶向世界的夢想，希望讓更多的人領略到中華美食的魅力。

崔迪畢業於985名校，留學回中國後卻樂於當一名起薪5500元的廚師，她說不後悔。...
崔迪畢業於985名校，留學回中國後卻樂於當一名起薪5500元的廚師，她說不後悔。（視頻截圖）

上一則

財長葉倫抵達廣州 中財政部副部長親自接機 六天訪問行程曝光

下一則

葉倫：美國不排除出手保護節能產業 免受中國影響

延伸閱讀

清明身處異鄉 華人遙拜親人、寺廟祈福

清明身處異鄉 華人遙拜親人、寺廟祈福
戲說從頭／孫千與梁靜扮演母女 即興發揮「很漲戲」

戲說從頭／孫千與梁靜扮演母女 即興發揮「很漲戲」
如何培養學霸 鹿軍開線上中文座談會分享「管住嘴 邁開腿」

如何培養學霸 鹿軍開線上中文座談會分享「管住嘴 邁開腿」
美日安保條約將見64年最大更新 「台灣有事」是否納入受矚

美日安保條約將見64年最大更新 「台灣有事」是否納入受矚

熱門新聞

台資公司艾艾精工成為近期陸股備受矚目的「大妖股」，近日曾在15個交易日內拉出14根漲停板。（取自艾艾精工官網）

低迷中國股市驚現連飆14根漲停板「大妖股」 竟是台企

2024-03-28 01:10
中核集團公布第一批面向全球開放的十座科研設施及試驗平台，有助各國研究及和平利用核技術。圖為今年2月初，全球首個陸上商用多用途模塊式小型壓水堆「玲龍一號」，在海南海口進行外穹頂吊裝作業。（新華社）

歐美頻頻技術封鎖… 中國10座核科研設施 向全球開放

2024-03-26 02:10
華為去年推出採用國產設計生產7奈米晶片的5G智能手機Mate 60系列，成功在中國市場引發熱潮。（路透）

美4月4日起升級晶片禁令 彭博：中企絕境反彈

2024-03-31 02:27
電視劇贅婿劇照。（取材自新周刊）

長得帥還是高管 北大博士年薪180萬 想當蕭山贅婿失敗

2024-03-29 07:30
小米28日晚間舉行發表會，宣布SU7純電動汽車正式上市，成為全球首家自主研發製造智慧汽車的手機大廠，在中國引發轟動。圖為3月25日，小米汽車旗艦店在北京正式開業，展示SU7。（中新社）

小米汽車虧錢賣硬拚特斯拉 雷軍圓夢：沒想到連蘋果都放棄了造車

2024-03-28 20:40
「三體」海報。（取材自IMDb）

科幻小說「三體」改編成網飛新劇 衝擊中國尺度

2024-03-28 02:00

超人氣

更多 >
台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議

台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議
樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖

樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖
用航空公司不同國家網站訂票 有時可省大筆錢

用航空公司不同國家網站訂票 有時可省大筆錢
賣房大賺一筆？趕快做4件事留住利潤

賣房大賺一筆？趕快做4件事留住利潤
不是說加強富豪查稅？IRS新增稽查 63%針對年薪20萬以下

不是說加強富豪查稅？IRS新增稽查 63%針對年薪20萬以下