美女學霸花30萬留學歐洲 回中國後當廚師月薪5500 不後悔

崔迪畢業於985名校，留學回中國後卻樂於當一名起薪5500元的廚師，她說不後悔。（取材自微博）

畢業於985名校同濟大學建築學院的美女學霸，花30萬（人民幣，下同，約4.15萬美元）留學歸來之後，卻決定成為一名廚師。在歐洲讀研期間，她實習於一家米其林二星餐廳，每天工作14小時以上；回中國後起薪僅5500元。

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前瞻網報導，該名95後女生名叫崔迪，回國後，她不斷練習廚藝，先學習法餐，再學習中餐。她表示，留學花費了她約30萬，但她並不後悔。她認為內心熱愛的事業是值得堅持的，並強調學習能力比學歷更為重要。

中餐後廚長期以來都是一個由男性統治的江湖，根據智研諮詢發布的一份報告，2021年，中國廚師從業人數超1000萬，其中僅有3.6%是女性，並且大多集中在西餐、烘焙等行業。