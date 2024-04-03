初中畢鍋爐工 寫萬餘篇文章剖析「紅學」賺200萬

「紅樓夢」文化博主胡長遠。(取材自今日頭條)

人生際遇難以預測，吉林省男子胡長遠，少年時因家逢變故、父親早死，輟學做苦力，僅有初中文憑的他，做過鍋爐工、服務生…，一次在網上解答，開啟他成為解讀名著「紅樓夢」的文化博主。如今43歲的他，寫下1500萬字、萬餘篇文章，收入200萬（人民幣，下同，約27.6萬美元），還帶著母親在城市買房，翻轉人生，勵志全網。

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海報新聞報導，胡長遠生於1981年，家在吉林省通化市柳河縣的一個山村，父親患有肺結核，母親身體不好，家庭困難。

「一直到14歲後，家裡的主食才由玉米變成米飯。」他回憶，上高一時父親去世，全家陷入困境。母親艱難地供養三個孩子，家裡窮得連掏不出50元。

胡長遠國中常考前五名，也曾考過年級第一，彼時又以優異成績考上高中。但身為長子，他不能不管家裡，他和弟弟商量一起輟學，跟著髮小去了一個化工廠當鍋爐房的推煤小工。

「一天推兩三噸煤，第一次拿到了160多塊錢。」胡長遠回憶，也許外人覺得這一切很苦，但當時，這已經是這個家庭最好的選擇了。第二個月起，他每個月賺500元至1000元，家裡的日子總算能維持下去。

幹苦力兩年後，他離開家鄉，奔赴外地打工。鍋爐工、服務生、銷售員……在茶樓端茶倒水，看盡人間百態。在婚紗影樓和眼鏡店做銷售，看懂了一些人情世故。

胡長遠輟學後輾轉從事多項工作，始終喜歡閱讀。胡長遠回憶，小時候喜歡看書，別人家的書，甚至家裡糊牆的報紙，他都很喜歡。外出打工後，因為性格比較內向，工友們打遊戲時，他會靜靜看書，從書中，各種各樣的故事，讓他從現實中解脫出來，走進書中更廣闊的人生。

他在瀋陽的書報亭辦了卡，一個月15塊錢，直到看完了所有的書。金庸的武俠，司馬遷的「史記」，國外小說的「百年孤獨」「基督山伯爵」「簡愛」「戰爭與和平」……「閱讀讓我接觸到了書中形形色色的人、形形色色的生活，即使是一些天馬行空、不切實際的想像，對我這樣的農村孩子也是一種吸引和啟發。」胡長遠說，那些年，他讀了1200本書。

2017年，輟學打工數年後，正在城市做銷售工作的他，閒暇時第一次在網路上靠知識賺到了錢。

「那年，我在一個網路平台的知識問答上，回答了一個網友的問題，賺了一毛六分錢。」胡長遠回憶，那次就是回答了一個關於紅樓夢的問題。後來又有一次，他又回答了一個關於賈璉的爭議，有五、六千人閱讀，他因此獲得了一兩千元的收入，以及平台給的一個專職寫原創文章的機會。

他開了一個「君箋雅侃紅樓」的帳號，嘗試把讀「紅樓夢」當成了主要工作，開始寫作，他看了許多名家關於紅樓夢的解讀，也寫下了自己的不同解讀。

「滿紙荒唐言，一把辛酸淚。都雲云作者癡，誰解其中味？」胡長遠從前也沒有想過，只有初中文憑，沒上過大學，會在人到中年時，把解讀「紅樓夢」當作了職業。

曾歷經家庭困難，又在打工中看盡人生百態的胡長遠，從世俗中經歷一遭之後，回到書本中來，好像愈發能理解書中的各種滋味。

胡長遠說，6年間，他把紅樓夢讀了幾百遍，把書都翻破了，一共寫了1500萬字解讀文章。

6年間，他成了收入穩定的文化博主。100多萬的粉絲、10億人次的閱讀量…胡長遠從最初一毛六的收入起步，賺了200多萬元。

胡長遠說，如今收入高了，自己和母親的生活也好了起來。胡長遠還在瀋陽買了一棟90多平方公尺的房子，將母親接到身邊一起住。

「我沒有什麼遺憾的，」胡長遠說，人生中每個階段都遇到了很多朋友和前輩幫自己，這世界上還是好人多，雖然經歷了那麼一點曲折，總體還是好的。