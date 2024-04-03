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北大畢業人妻 擺攤賣手串月入5萬 「只是副業而已」

中國新聞組／北京3日電
80後女孩月川靠著擺攤賣手串月入5萬。（取材自瀟湘晨報）
80後女孩月川靠著擺攤賣手串月入5萬。（取材自瀟湘晨報）

北大畢業、80後女孩月川靠著擺攤賣手串月入5萬元（人民幣，下同，約6911美元），引發網友注意；月川表示，「其實擺攤已經算是副業了，主要還是做市場營銷、活動、市集主辦等。 」

影音來源：YouTube

瀟湘晨報報導，月川曾任知名媒體集團市場總監，在攻讀北京大學在職研究生期間，開啟了自己的創業之路，涉獵多個行業，包括咖啡館、互聯網平台等。 2019年因懷孕生子短暫離開職場，之後一次偶然的機會開始擺攤賣手串。

報導指出，2015年，月川在北京大學就讀在職研究生期間，決定辭去原有工作，開設了自己的精品咖啡館。 「開咖啡館的初衷是因為之前的工作太過安逸，但也被困於虛偽的社交，希望追求自己真正喜歡事和生活狀態」。

2017年，月川獲得投資，又開啟了網路平台創業，並承辦了國家級的大型產業博覽會。

據報導，2018年年底，咖啡館租約到期，平台計畫也遭遇瓶頸，月川短暫離開職場。 2019年，月川結婚生子，隨後開始了新的創業探索。

「去年4月給我先生做生日禮物，買了一些琉璃珠，做手辦場景。後來剩了很多，就串手串玩。可能是確實有點美術功底，串的挺漂亮，一開始就是送朋友，發朋友圈什麼的。」月川有位朋友，五一時辦市集，就邀請月川去擺攤，「4天賣了8000多，當時還是琉璃手串我賣9.9元、19.9元。 」

之後5至8月，月川去到不同商場擺攤，「一個商場擺了3周，賣了1萬8，另外一個商場正好趕上暑假，兩周賣了2萬多。這時候產品上了點菩提，客單價20左右。」

報導指出，近半年來，因擴張團隊，月川的收入也受到了一點影響，「但是從這個月開始基本也能保證月收入在2萬以上，如果項目進行順利的話，個人每月收入也能達到4-5萬。因為有一個後半年的大型項目，做音樂節、啤酒節+市集。」事實上，所有月川主辦的場次，月川自己都是要擺攤賣貨的。 「雖然辛苦，但一定要保證我自己和團隊的收益最大化。」

未來，月川計畫著還是延續目前的方向，「把手裡的項目盡可能完成好。還有幾個在談的付費活動+集市項目，也會繼續推進。」

80後女孩月川靠著擺攤賣手串月入5萬。（取材自瀟湘晨報）
80後女孩月川靠著擺攤賣手串月入5萬。（取材自瀟湘晨報）

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