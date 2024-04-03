黃河「壩氣」瑪爾擋首台機組發電

4月1日，黃河流域在建海拔最高、裝機最大水電站──瑪爾擋水電站首台機組實現併網發電，標誌著黃河上游青海段首個千萬千瓦級「水風光蓄」多能互補全清潔能源項目的核心工程向全面投產邁出了關鍵一步。（中新社）

﻿黃河流域在建海拔最高、裝機最大水電站——瑪爾擋水電站首台機組4月1日併網發電，這「黃河之水天上來」也標誌着黃河上游青海段首個千萬千瓦級「水風光蓄」多能互補全清潔能源一體化項目的核心工程，向全面投產邁出了關鍵一步。據悉，該水電站是國家實施「西電東送」和「青電入豫」的骨幹電源點，電站預計2024年12月實現全部機組投產發電，平均年電量達73.04億千瓦時。

大公報報導，瑪爾擋水電站位於青海省果洛藏族自治州瑪沁縣拉加鎮上游約5千米的黃河幹流上，總裝機容量232萬千瓦，項目所在地平均海拔3300米，正常蓄水位3275米。水電站機組全面投產後，平均年電量達73.04億千瓦時，可滿足182.5萬個年用電量為4000千瓦時的家庭用電需求，每年可節約標準煤約220萬噸，減少二氧化碳排放約816萬噸，減少二氧化硫排放量約3.04萬噸，將及時滿足青海省快速增長的用電需求，大大提高全省電力系統供電的穩定性和質量。

據新華社報導，瑪爾擋水電站機組廠房地下距大壩頂部167.8米，由30多個洞室群組成，25層樓高，總面積可容納32架C919國產大飛機。配套的750千伏超高壓雲杉變電站也是國內海拔最高的超高壓變電站。

瑪爾擋水電站石壩的背面是一個「之」字形乾砌石坡面。它是由石匠一塊一塊堆砌而成。（新華社）

藏600年石砌技藝

另外，瑪爾擋水電站混凝土堆石壩的背面是一個優美的「之」字形乾砌石坡面。石砌技藝在中國有600多年的歷史，始於高海拔、高寒地區民族特殊的建築特點。乾砌石坡面是由四川大涼山彝族的石匠，用手一塊一塊堆砌而成，累計壩後總面積9.5萬平方米，乾砌石7.5萬平方米，漿砌石2萬平方米。

據報導，黃河流域已建在建的水電站超20座。1976年，從開建黃河上游第一座大型梯級電站——龍羊峽水電站，到如今，瑪爾擋水電站首台機組順利併網發電，每一步都在邁向一個新起點。瑪爾擋水電站這項大工程的實踐，是高海拔水電施工技術的創新之舉。

瑪爾擋水電站工作人員在壩體上施工。（新華社）

國家能源集團瑪爾擋公司總經理陳玉林表示，建設地周邊山頂海拔4000米以上，風速快，利於風力發電站建設。同時，當地空氣潔淨，日照輻射強，開發利用價值高。其特殊的地形地質特點，適合建設抽蓄電站，可將光伏、風力電能轉化為重力勢能儲存起來。當前，探索使用水能、風能、光能和抽水蓄能實現多種能源相互補充發電，成為破解新能源高比例運行的關鍵技術，瑪爾擋水電站建設具有示範作用。

預計今年底，瑪爾擋水電站機組將全部投產發電，平均年發電量將達到73.04億千瓦時，可滿足182.5萬個年用電量4000度的家庭正常用電需求，改善當地藏區的交通、電力、通訊等基礎設施條件，帶動當地經濟發展。

來源：CCTV