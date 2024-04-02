「船在天上開」 大連這條街火了 每天上百人拍照打卡

大連港東五街因路街、海、郵輪同框美景，被稱做通往大海的路。（取材自大連發布微信號）

一條寬闊的大馬路，盡頭是蔚藍大海，當有郵輪、船隻經過時，路、海、郵輪同框形成一幅絕美畫面。這條大連港東五街近日火了，被網友稱為「大連最美路」，甚至美上官媒央視，稱「乍一看以為船在天上開」。

央視新聞微博發文表示，遼寧省大連市港東五街的盡頭直通蔚藍大海，望向遠處，乍一看以為船在天上開，視覺效果震撼。

相關視頻在網上激起廣泛討論。大連晚報報導，每天都有數百人到現場拍照打卡，還有人架起專業的「長槍短砲」相機拍攝，在抖音 、小紅書 、微信 等社群平台上成為熱詞。

每日固定時間有客輪經過。（取材自央廣網）

據報導，打卡點位於大連港東五街和長江東路交叉路口，全長1.5公里。

大連文旅集團東港公司董事長費慶生介紹，這條路是去年11月才打通的，因為天氣原因，人行步道和綠化還未完全施工完成。港東五街有坡度，因為視覺原因，站在高處遠眺，盡頭直通蔚藍大海，郵輪從海面駛過，輔以熱鬧的街景、湛藍的天空，構成一幅天然的唯美浪漫畫卷。

大連港東五街因路街、海、郵輪同框美景，被稱做通往大海的路。（取材自微博）

大連東港商務區港東五街因震撼景觀吸引許多攝影者。（取材自微博）

費慶生表示，每天上午10時至11時、下午4時至5時，是人最多的時候，因為這兩個時段會有郵輪通過海面。

自媒體人董文強說，他常在東港附近溜達，無意中發現威海海大客運渡輪經過時，站在坡頂看過去，特別壯觀。拍攝後，他把影片發在自己的抖音號上，短時間內播放量超過500萬，留言區裡有很多人詢問拍攝的具體位置。