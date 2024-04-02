我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

外賣郎最低時薪提高 華人怨小費被砍

維修7個月 F和M列車恢復行駛

「船在天上開」 大連這條街火了 每天上百人拍照打卡

中國新聞組／北京2日電
大連港東五街因路街、海、郵輪同框美景，被稱做通往大海的路。（取材自大連發布微信號）
大連港東五街因路街、海、郵輪同框美景，被稱做通往大海的路。（取材自大連發布微信號）

一條寬闊的大馬路，盡頭是蔚藍大海，當有郵輪、船隻經過時，路、海、郵輪同框形成一幅絕美畫面。這條大連港東五街近日火了，被網友稱為「大連最美路」，甚至美上官媒央視，稱「乍一看以為船在天上開」。

央視新聞微博發文表示，遼寧省大連市港東五街的盡頭直通蔚藍大海，望向遠處，乍一看以為船在天上開，視覺效果震撼。

相關視頻在網上激起廣泛討論。大連晚報報導，每天都有數百人到現場拍照打卡，還有人架起專業的「長槍短砲」相機拍攝，在抖音小紅書微信等社群平台上成為熱詞。

每日固定時間有客輪經過。（取材自央廣網）
每日固定時間有客輪經過。（取材自央廣網）

據報導，打卡點位於大連港東五街和長江東路交叉路口，全長1.5公里。

大連文旅集團東港公司董事長費慶生介紹，這條路是去年11月才打通的，因為天氣原因，人行步道和綠化還未完全施工完成。港東五街有坡度，因為視覺原因，站在高處遠眺，盡頭直通蔚藍大海，郵輪從海面駛過，輔以熱鬧的街景、湛藍的天空，構成一幅天然的唯美浪漫畫卷。

大連港東五街因路街、海、郵輪同框美景，被稱做通往大海的路。（取材自微博）
大連港東五街因路街、海、郵輪同框美景，被稱做通往大海的路。（取材自微博）

大連東港商務區港東五街因震撼景觀吸引許多攝影者。（取材自微博）
大連東港商務區港東五街因震撼景觀吸引許多攝影者。（取材自微博）

費慶生表示，每天上午10時至11時、下午4時至5時，是人最多的時候，因為這兩個時段會有郵輪通過海面。

自媒體人董文強說，他常在東港附近溜達，無意中發現威海海大客運渡輪經過時，站在坡頂看過去，特別壯觀。拍攝後，他把影片發在自己的抖音號上，短時間內播放量超過500萬，留言區裡有很多人詢問拍攝的具體位置。

每日固定時間有客輪經過。（取材自微博）
每日固定時間有客輪經過。（取材自微博）

抖音 微信 小紅書

上一則

《三體》殺人事件：中國電玩大亨林奇遭CEO毒殺 兇手判死

下一則

江西房東拿燈照檢查瑕疵 「提燈定損」要租客賠上萬人民幣

延伸閱讀

萬達引進戰略投資83億元 債務減壓

萬達引進戰略投資83億元 債務減壓
3月20艘郵輪訪港 勁吸10萬旅客 有人嘆停留時間短

3月20艘郵輪訪港 勁吸10萬旅客 有人嘆停留時間短

有理有據禁止TikTok嗎？

有理有據禁止TikTok嗎？
牢房、太平間…你不知郵輪附帶這些設施

牢房、太平間…你不知郵輪附帶這些設施

熱門新聞

台資公司艾艾精工成為近期陸股備受矚目的「大妖股」，近日曾在15個交易日內拉出14根漲停板。（取自艾艾精工官網）

低迷中國股市驚現連飆14根漲停板「大妖股」 竟是台企

2024-03-28 01:10
中核集團公布第一批面向全球開放的十座科研設施及試驗平台，有助各國研究及和平利用核技術。圖為今年2月初，全球首個陸上商用多用途模塊式小型壓水堆「玲龍一號」，在海南海口進行外穹頂吊裝作業。（新華社）

歐美頻頻技術封鎖… 中國10座核科研設施 向全球開放

2024-03-26 02:10
中國籍男子韓偉、肖磊磊在華航班機上竊取旅客財物，於桃園落網。示意圖，非文中飛機。(路透)

中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金

2024-03-26 14:43
武漢女子在百貨商場內裸奔。（取材自微博）

中國裸奔潮？長髮妹雙手遮臉漫步商場 網疑秘密組織、警闢謠

2024-03-26 21:04
電視劇贅婿劇照。（取材自新周刊）

長得帥還是高管 北大博士年薪180萬 想當蕭山贅婿失敗

2024-03-29 07:30
華為去年推出採用國產設計生產7奈米晶片的5G智能手機Mate 60系列，成功在中國市場引發熱潮。（路透）

美4月4日起升級晶片禁令 彭博：中企絕境反彈

2024-03-31 02:27

超人氣

更多 >
不建議一年前就買票 爭取國際航班低票價應這段時間訂

不建議一年前就買票 爭取國際航班低票價應這段時間訂
降低認知退化風險 醫生建議千萬別做這事

降低認知退化風險 醫生建議千萬別做這事
壽司餐廳羊肚菌沒煮熟 致2死數十人病倒

壽司餐廳羊肚菌沒煮熟 致2死數十人病倒
從穿鞋辨奧客...空姐曝一款式最難搞 最愛穿登山鞋乘客

從穿鞋辨奧客...空姐曝一款式最難搞 最愛穿登山鞋乘客
社安金2025年COLA調整幅度估計將遠低於今年

社安金2025年COLA調整幅度估計將遠低於今年