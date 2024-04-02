29歲旅日大熊貓「爽爽」心臟病離世 民眾不捨哭了

29歲旅日大熊貓「爽爽」因病死亡，日本民眾紛紛表示哀傷與悼念。（中國野生動物保護協會）

據中國野生動物保護協會消息，旅居日本 神戶王子動物園 的母大熊貓「爽爽」（1995年9月生）多年來罹患心衰IV級（心臟病最嚴重的級別），近期病情惡化，經中日專家多日搶救無效，於當地時間3月31日晚間11時56分離世。專家介紹，29歲大熊貓相當於人類近百歲老人。

新京報報導，中日簽署的大熊貓合作協議早在2020年到期，但受新冠疫情 影響，雙方先後兩次將「爽爽」運返中國日期推遲到2021年底。

2021年3月3日，「爽爽」在常規檢查中被診斷出患有老年性心臟疾病。中日雙方迅速組織專家團隊進行聯合診治、精心護理，「爽爽」病情得到一定程度的緩解。中日雙方制定嚴密的治療方案，多次推遲「爽爽」運回中國的期限，避免長途運輸導致病情惡化。

自2022年5月至今，中方已先後派遣5批大熊貓專家持續駐守日方進行實地指導、會診治療等工作。 2023年疫情一解封，中方即於5月派出專門工作小組赴日與日方交流評估「爽爽」病情，優化診治護理方案。

據報導，今年3月13日以來，「爽爽」病情持續惡化，開始拒絕進食，甚至一度拒絕飲水並出現抽搐等症狀。中日雙方專家持續對其實施了一切必要的搶救措施，遺憾的是，「爽爽」仍於3月31日經搶救無效死亡。

另據朝日廣播電視台4月1日報導，關於大熊貓「爽爽」離世消息，訪問動物園的日本民眾紛紛表示哀傷與悼念。有人說，「在神戶因為地震而失落的時候，它帶來了活力」；還有一名小女孩在得知爽爽離世後哭了出來。長年負責飼養爽爽的飼養員含淚說道，自己與牠「有著超過親人或朋友的關係」。

下一步，中日雙方將嚴格按照合作協議規定，妥善保管「爽爽」屍體，經專業化處理後，將「爽爽」標本運回中國。