已婚男上開封景區相親節目 被妻戳破 王婆：自帶劇本別湊熱鬧

已婚的劉男(左)在「王婆說媒」舞台上稱，願辭掉鄭州的工作陪女孩去四川。（視頻截圖）

近日爆火的河南 開封萬歲山武俠城景區內相親節目「王婆說媒」，3月30日撮合了劉姓男子與一名四川女子，劉男甚至稱願為女子從鄭州 辭職去四川，被網友戲稱「為愛奔跑」，不料劉男卻被妻子薛姓女子曝兩人早在去年就結婚，妻子崩潰之餘，決定4月返國處理離婚。事件引發網民質疑安排已婚男相親是炒作、把關不嚴，景區則稱王婆不是火眼金睛，日後將加強審核。

紅星新聞報導，劉某妻子薛女當晚在網路平台現身並曬出結婚證，表示她和劉男已經結婚，事發後從朋友那裡得知丈夫竟然在舞台上相親，自己遠在海外，情緒十分崩潰，讓她「哭得停不下來」。

薛女表示，自己和丈夫劉男是青梅竹馬。「現在我在日本 留學，而且我們都已經商量好，我4月份要回國，年底訂婚，兩家都已經在溝通準備明年辦婚禮。」薛女表示，為了能給男方一個保障，所以出國前兩人偷偷把結婚證先領了。薛女說，「我覺得我們之間的關係很正常，為什麼他能跑去相親？而且就算說是為了熱度、為了流量你去相親的話，那你是不是應該提前告知一下你的妻子呢？我什麼都不知道。」

劉男承認自己確實已結婚，並對上台相親的行為表示很抱歉。「我倆本來是商量好年底要結婚，她在日本上學我想讓她盡快回來，她有點不太情願。日前和她視頻聊天時吵架，我就說你要是不回來，我就上台當個顯眼包，結果沒想到事情發酵成這樣。」

另據北京青年報報導，薛女表示，將回國處理離婚，已經訂了4月11日從日本回國的機票。「他本身不是一個很壞的人，不然我也不可能喜歡他那麼多年，我想要的就是一個道歉，也希望大家不要再去網暴他了。」

3月31日，景區回應，稱王婆也不是火眼金睛，無法判斷誰是已婚。後續會反映給王婆，讓她加強一下說明；同時給相關部門提一下意見，盡量上台前先審核基本信息。

3月31日晚，開封王婆開直播，就近期「已婚男相親」事件回應網友，說「自帶劇本的不要湊熱鬧，把機會留給真心想交朋友的人。」