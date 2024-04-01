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小米汽車SU7上市第三天 客戶甩尾撞路邊 工作人員這麼解釋

中國新聞組／北京1日電
小米SU7彎道甩尾撞到路邊。(視頻截圖)
小米SU7彎道甩尾撞到路邊。(視頻截圖)

小米汽車SU7至今天上市才4天，有網友3月31日發布一條小米SU7在彎道處發生甩尾撞到路邊的視頻，並配文「上一秒還在羨慕新車到手，下一秒起飛失敗」。視頻發出後，引發大量關注。武漢小米之家汽車體驗店工作人員當晚8時許表示，該車為試駕車輛，「客戶轉彎的時候加速太快，剛好前一天晚上下了雨，高架下面全是濕的，導致了車輛失控撞到路邊。」

封面新聞報導，網友發布的視頻顯示，一輛海灣藍色的小米SU7在轉彎時，車輛突然失控甩尾撞到路邊隔離欄。該網友在評論區回覆稱，彎道速度太快，「加上地上有水有斑馬線，很滑，就漂起來了。」並表示擔心，「牌都沒上，甚至不知道保險生效沒」。

此次武漢事故發生後，有網友評論「這是小米首撞？」但報導說，早在2月初，就曾有「小米SU7首撞」話題登上熱搜。3月29日，小米汽車上市發布會第二天，有試駕人爆料，一輛霞光紫的小米SU7試駕過程中撞上馬路牙子，導致車輛爆胎。

此次小米SU7事故發生後，有網友認為「估計沒什麽經驗的人在試駕，開了運動，掌握不住」。也有網友對小米SU7的安全性能表示擔心。

武漢小米之家汽車體驗店工作人員稱，該車輛為試駕車，「是客戶轉彎的時候加速，加速太快了，剛好昨天晚上下了雨，高架下面全是濕的，然後就撞上去了。」車輛駕駛員是新手，「很少有人會在拐彎的時候去做急加速的動作，他又是新手，沒有控場的能力。」

對於網友擔心安全性能的問題，該工作人員稱，此次事故跟車沒有關係。

視頻拍攝者稱，「彎道速度太快」。(取材自封面新聞)
視頻拍攝者稱，「彎道速度太快」。(取材自封面新聞)

小米 武漢 保險

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