反擊網暴 湖南「百日誓師」女孩考上人大：與網友悲喜不相通

2023年2月，符文迪在「百日誓師」大會上演講。（取材自北京青年報）

因在「百日誓師」活動中「咬牙切齒」演講遭網暴的女孩符文迪在中國人民大學新聞學院已度過第一個學期，她說，當時網友們可能不夠理解她的處境和價值觀，因為大家悲喜並不相通。

北京青年報報導，2023年2月21日，湖南桑植某中學在舉行高考 衝刺百日誓師大會三天前晚自習的課間，學生會的同學叫住了符文迪，邀請她作為優秀學生代表上台發表演講給大家鼓勁。誓師大會當天，正如演練，她吶喊、反問、振臂。她注意到，在演講的過程中，慢慢有人抬起頭，這使其內心生發出一種別樣的感覺——完全跟隨著內心與身體的本能，她只想酣暢淋漓地完成這場戰前的宣誓。

當最後一句話語落下，「十年寒窗無人問，一朝成名天下知」，她感覺自己的心臟在猛烈地衝撞著胸腔，耳朵因激動而微微發燙。向眾人鞠躬致意後，她在雷鳴般的掌聲中走下高台。百日誓師結束，來到現場的廣播台工作人員按照工作要求，將視頻上傳到了網路媒體平台上。

沉浸在演講的餘韻中，沒有人想到這場成功的演講會是一場風暴的開端。

「你咬牙切齒的樣子真的很難看」、「像神經病」、「有點像被洗腦了」、「打雞血的言論，進入社會啥也不是」……坐在回家的車上的符文迪打開抖音 ，翻看「百日誓師」視頻下的評論，一遍又一遍。

這晚，她本計畫做數學提高題、消化課堂培優內容，但最終面前只有一字未落的練習冊以及被她無意識印上指甲痕的圓珠筆。她睡不著，一閉眼腦海就浮現出網友辛辣的攻擊與嘲諷。

凌晨3點，她和父母三個人擠在床上，符文迪的父親嘆了口氣，講自己怎麼處理工作上的事情。父親說，「人的處境各不相同，如果他的價值觀狹隘，根本沒必要爭論。」母親催促她趕快睡覺，又給她掖了掖被子，也勸她「不要再擴大壞情緒」。父母的寬慰暫時地撫平了她的心。

高考成績出來後，符文迪如願拿到了耀眼的600多分的成績。消息在網上傳開後，符文迪發現支持她的聲音愈來愈大。而此時的她心中卻是意外的平靜。經過這次事件，她明白了：「這就是網路，這就是輿論。」

自從四個月前符文迪意識到自己沒有辦法讓網路消聲的那一刻起，她便想，讓這些聲音消失的唯一辦法就是要在高考時考得很好，才能夠跨過這個坎。所以當這一天真正來臨時，她並沒有感到意外。「因為這是我自己爭取來的。」

她明白，自己現在已經壘起了一堵牆，將那場持續了三個月的風暴隔絕在了2023年的夏天，而幫助她走出風暴、戰勝風暴的，不光是自己的父母、老師和朋友們。她更要感謝的是過去100天中堅強面對流言、堅定在桌前總結錯題的自己，感謝自己始終堅韌的、滿懷希望的內心。

百日誓師大會中，同學們走過成功門。（取材自北京青年報／符文迪供圖）