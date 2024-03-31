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揭祕「切片帶貨」 朱梓驍直播間狂吃雞爪 竟是假的

中國新聞組╱北京31日電
直播間中朱梓驍大吃雞爪的畫面，竟是「切片」視頻。(取材自上游新聞)
直播間中朱梓驍大吃雞爪的畫面，竟是「切片」視頻。(取材自上游新聞)

「早上刷直播，他在吃雞爪，晚上刷他還在吃。」近期，不少網友在多個帶貨直播間發現，演員朱梓驍在主播旁邊一言不發、低頭吃雞爪的畫面，原來是摳圖將網紅、明星的吃播視頻嵌入直播間，不少網友吐槽這種「鬼畜」畫面看得人「大腦宕(當)機」。

上游新聞報導，類似「直播切片分銷」模式自2022年出現，到現在已形成完整產業鏈。儘管畫面中有「朱梓驍授權直播間展示效果，非真人」的提醒，還是有網友質疑，在授權的類似「直播」中購買商品如果出現問題怎麼辦？法律界認為，直播帶貨無論明星、網紅真人是否在場，都要為代言的商品負責。

報導指出，曾演出「一起來看流星雨」的朱梓驍，近日經常在直播間帶貨大吃無骨雞爪，因而被網友戲稱為「雞爪癲公」。

市民何女說，她經常會刷到一些有朱梓驍大吃雞爪的直播視頻，只見直播主口沫橫飛地介紹帶貨食品，朱梓驍則坐在一旁對著雞爪大快朵頤，「一開始還以為是真人，但發現朱梓驍幾乎一言不發，也不和網友交流，在不同直播間畫面都差不多，只是穿的衣服不一樣。」

何女懷疑直播間的朱梓驍是嵌入視頻，並非真人，再仔細看，確實是在循環播放朱梓驍吃雞爪的畫面。

報導指出，所謂的「切片」直播分銷，就是把明星等有影響力的人直播時的視頻，切割剪輯成短視頻，再附上商品鏈接進行帶貨。與過去一些盜取明星、網紅視頻剪輯帶貨的情況不同，切片直播是獲得明星授權的。據業內人士說，目前大部分開放授權的明星不需要授權費，但帶貨收入要分成。

但類似科技手段讓直播帶貨變得真假難辨，一些網友覺得受到了欺騙。業內人士透露，目前，一些熱門直播主已有成百上千的授權切片帳號，一些直播間及直播主則開始把切片分銷包裝成「無門檻」「躺賺」的兼職項目，宣傳銷售大量相關培訓課程。

河南律師付建認為，公眾人物直播帶貨，需要對產品質量負責，如果消費者因此產生損失時，可能需要承擔賠償責任。

河南

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